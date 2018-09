Kreis Stormarn : VfR Todendorf fällt weiter zurück

In der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost hat der VfR Todendorf seine zweite Niederlage in Folge kassiert und ist auf Rang vier abgerutscht. Nach dem 1:2 gegen Zarpen droht der VfR den Anschluss nach oben zu verlieren.

26. September 2018, 07:00 Uhr

Während der SSC Hagen Ahrensburg II in der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost seinen siebten Sieg im siebten Spiel feierte (2:1 gegen VfL Rethwisch), kassierte der VfR Todendorf seine zweite Pleite in Folge. Nach dem 1:2 gegen den TSV Zarpen fielen die Todendorfer auf Rang vier zurück und drohen den Anschluss nach oben zu verlieren.





VfL Rethwisch – SSC Hagen Ahr. II 1:2 (0:0)

„Eine Stunde lang konnten wir mithalten, dann ging uns leider die Puste aus und wir haben uns zwei Abwehrfehler geleistet, die der SSC eiskalt bestraft hat“, nahm VfL-Trainer Kay Chylla die Pleite gegen den Spitzenreiter gelassen hin. Mit etwas mehr Glück wäre auch eine Punkteteilung möglich gewesen. „Chancen hatten wir, im Abschluss aber waren wir zu unkonzentriert“, so Chylla.



Tore: 0:1 Jurek Keller (60.), 0:2 Paul Kappner (68.), 1:2 Christopher Willuhn (90.+1)





VfR Todendorf – TSV Zarpen 1:2 (1:1)

Todendorfs Co-Trainer Oliver Strey und Zarpens Coach Torsten Hardt waren sich einig, dass die glücklichere Mannschaft dieses Spiel gewonnen hat. „Die erste Viertelstunde war Todendorf stark. Aber nach dem Ausgleich sind wir besser in die Partie gekommen“, sagte Hardt. Strey monierte derweil die vielen Fehlpässe seiner Elf. „Trotzdem waren wir das bessere Team.“ Allerdings ließen die Gastgeber zweimal Maurice Munier gewähren, zudem verschoss Christoph Möller einen Strafstoß.



Tore: 1:0 Christoph Möller (10./FE), 1:1 , 1:2 Maurice Munier (30., 57.)





MTV Segeberg – Pr. Reinfeld II 0:3 (0:1)

Die Oberliga-Reserve des SV Preußen Reinfeld ist nunmehr bereits seit sechs Partien unbesiegt und kletterte nach dem 3:0-Auswärtserfolg auf den dritten Tabellenplatz. „In spielerischer Hinsicht müssen wir aber noch zulegen“, sagte SVP-Trainer Christopher Naatz. Der frühe Führungstreffer aus der siebenten Minute von Moritz Dahlmann verleitete die Stormarner zu einigen Unachtsamkeiten, die der MTV allerdings nicht bestrafte. Und so dauerte es bis in die Schlussphase hinein, ehe der Sieg endgültig unter Dach und Fach gebracht war.



Tore: 0:1 Moritz Dahlmann (7.), 0:2 Timo Bruhn (71., ET), 0:3 Jan Böhm (81.)







TSV Bargteheide II – Eintr. Segeberg 2:0 (1:0)

Im ersten Durchgang machten die Gäste Druck, waren das bessere Team, nutzten aber ihre Chancen nicht. „Unsere Führung war glücklich“, gestand TSV-Trainer Frank Witte, dessen Elf eine ihrer wenigen Möglichkeiten durch Till Ollroge zum 1:0 nutzte. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann aber in den Griff bekommen und aufgrund der Leistungssteigerung auch verdient gewonnen“, erklärte Witte.

Tore: 1:0 Till Ollroge (33.), 2:0 Tom Gaycken (69.)





SG Tremsbüttel II – SV Westerrade 0:5 (0:2)

Die Spielgemeinschaft muss weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Bereits nach neun Minuten brachte Philipp Kruse die bislang sieglosen Gäste in Führung und demoralisierte damit die Stormarner. In der Folge lief kaum noch etwas bei der SG zusammen. Und als sich im zweiten Durchgang die Abwehrfehler bei den Gastgebern häuften, hatten die Westerrader leichtes Spiel, einen deutlichen Sieg einzufahren.

Tore: 0:1, 0:3 Philipp Kruse (9., 48.), 0:2 Nico Könnecke (20.), 0:4 Lennart Struve (52.), 0:5 Lars Diercks (84.)





SG GWS Bliestorf – SV Siek 3:2 (1:2)

Selbst als Fabian Bläsing nach sieben Minuten die SG in Front schoss, ließen sich die Gäste nicht hängen. Die Stormarner rissen sich am Riemen – und drehten den Rückstand in eine knappe Pausenführung um. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel egalisierten die Lauenburger. Daniel Pütz besaß die Chance zur erneuten Sieker Führung, vergab jedoch einen Strafstoß (70.). Und so standen die Gäste nach Lasse Gerkens Gegentreffer zum 3:2 am Ende wieder mit leeren Händen da. „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, ärgerte sich SVS-Betreuer Michael Schwandt.



Tore: 1:0 Fabian Bläsing (7.), 1:1 Sead Mustafic (33.), 1:2 Nico Rose (38.), 2:2 Christian De Vries (48.), 3:2 Lasse Gerken (78.)

SV Hammoor – FC Ahrensburg 2:0 (1:0)

„Endlich haben wir nach drei sieglosen Spielen in Folge mal wieder Grund zur Freude gehabt“, sagte Hammoors Trainer Dennis Krüger erleichtert. Nach einer halben Stunde gelang Flemming Strufe der Führungstreffer. „Danach haben wir das Spiel bestimmt“, erklärte Krüger, der auf den zweiten Treffer jedoch lange warten musste. Erst in der zweiten Halbzeit sorgte Maximilian Gehrke für die Entscheidung. Zuvor hatte Danny Rasmussen-Nordt die dickste SVH-Möglichkeit versiebt, als er das Leder an den Pfosten hämmerte (18.).



Tore: 1:0 Flemming Strufe (30.), 2:0 Maximilian Gehrke (64.)