VfL stoppt Pölitzer Aufwärtstrend

Fußball-Verbandsliga: Oldesloe bezwingt Hack-Elf mit 2:0 / Tangstedt gibt Punkte ab / SSC schießt ESV ab

von Sascha Sievers

29. April 2018, 14:25 Uhr

Der Aufwärtstrend des SSV Pölitz in der Fußball-Verbandsliga hielt genau ein Spiel, dann beendete der VfL Oldesloe ihn schon wieder. Die Kreisstädter gewannen das Derby mit 2:0. Derweil musste der WSV Tangstedt beim 2:2 gegen den Ratzeburger SV einen Punktverlust hinnehmen, während der SSC Hagen Ahrensburg mit einem 5:3 gegen den Eichholzer SV weiter in Richtung Klassenerhalt strebt.



Tolle Teamleistung





VfL Oldesloe – SSV Pölitz 2:0 (2:0)



Reine Charakterfrage





WSV Tangstedt – Ratzeburger SV 2:2 (1:0)



Wieder Luft verschafft





Eichholzer SV – H. Ahrensburg 3:5(1:5)

Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Hagen Ahrensburg unter der Woche sah Pölitz’ Coach Jan-Christian Hack seine Mannschaft im Aufwärtstrend, doch im Derby beim VfL Oldesloe gab es direkt einen Dämpfer. Vor allem Lukas Schacht und Leon Gohl – in der Vorsaison noch Leistungsträger beim VfL – hatten sich ihre Rückkehr im SSV-Trikot sicher anders vorgestellt. Die Pölitzer Offensive trat kaum in Erscheinung, stattdessen schoss Pascal Espe den VfL nach ausgeglichener Anfangsphase in Führung (23.). Sein Bruder Patrick traf per Heber aus 25 Metern über den herausgeeilten Gohl hinweg zum 2:0. „Wir konnten dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Es war vor allem eine tolle Mannschaftsleistung und immens wichtige drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten“, lobte VfL-Coach Marius Kuhlke. „Ich habe kaum Chancen auf beiden Seiten gesehen. Aber wenn man dann solche Fehler wie wir im Aufbauspiel macht, verliert man so einen lauen Sommerkick nicht unverdient“, so SSV-Coach Hack.„Das einzig Positive ist, dass der Abstand zum Tabellenzweiten um einen Punkt geschmolzen ist“, sagte Tangstedts Team-Manager Jens Jordan, während Coach Nico Peters erklärte: „Ich nehme keinen meiner Spieler in Schutz. Das war eine reine Charakterfrage.“ Schon in der jüngeren Vergangenheit war der WSV gegen Teams aus der unteren Tabellenregion pomadig aufgetreten und hatte Punkte liegengelassen.Zwar hatte der Gastgeber deutlich mehr Spielanteile als der RSV zu verzeichnen, die Umwandlung dieser in gefährliche Torchancen blieb allerdings weitestgehend aus. Einzig der Freistoß von André Kalbau, der scharf in den Strafraum flog und vom Ratzeburger Verteidiger Hendrik Kaiser ins eigene Netz gelenkt wurde (36.), war erwähnenswert. Nach dem Seitenwechsel traute sich der RSV mehr zu. Kapitän Jan Weluda setzte sich durch und ließ Roberto Bonin stehen. Sein Pass in die Tiefe fand Stefan Merkens, der eiskalt ausglich (52.). Die Stormarner erholten sich von diesem Schock und gingen durch den Kopfballtreffer von Abwehrmann Bonin (76.) erneut in Führung. Das direkte Freistoßtor von Marcus Daunus (89.) war aber letztlich der verdiente Schlusspunkt der Partie.Im ersten Abschnitt kamen die Zuschauer an der Guerickestraße mit dem Zählen der Tore kaum noch hinterher, so häufig schlug es ein. Mit dem 5:1 im Rücken hatten die Gäste bereits vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse gesorgt. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt, waren gnadenlos effizient“, lobte Hagens Coach Carsten Holst sein Team.

Auch wenn im zweiten Abschnitt die Lübecker noch einmal aufbegehrten und das Ergebnis erträglicher gestalteten, fuhr der SSC den Sieg locker nach Hause. Ein Haar in der Suppe wollte Holst trotz Nachlässigkeiten in der zweiten Hälfte nicht suchen: „Bei so einem klaren Vorsprung ist es schwer, die Konzentration hochzuhalten. Wir haben uns wieder Luft nach unten verschafft. Ich bin zufrieden.“