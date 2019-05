Lübeck : VfL ringt „Altmeister“ nieder

Handball-Zweitligist Lübeck-Schwartau feiert durch 31:26 gegen TuSEM Essen den vierten Sieg in Folge. Coach Claasen lobt mannschaftliche Geschlossenheit.

von shz.de

05. Mai 2019, 17:11 Uhr

Lübeck | Es ist die große Stärke des VfL Lübeck-Schwartau in dieser Saison. Und genau deshalb wollte Interimstrainer Gerrit Claasen diese nach dem 31:26(17:14)-Erfolg des Handball-Zweitligisten gegen TuSEM Essen hervorheben. „Es war für jeden deutlich sichtbar, dass die mannschaftliche Geschlossenheit der Schlüssel zum Sieg war“, erklärte Claasen. Mit ihm und Jörg Engelhardt auf der Trainerbank ging die Reise in den vergangenen acht Spielen deutlich nach oben: Sechs Siege verbuchten die beiden nach dem Abschied von Coach Torge Greve aus acht Spielen.

Gegen den „Altmeister“ aus Nordrhein-Westfalen war vor den 2176 Zuschauern in der ausverkauften Hansehalle sofort Feuer in der Partie. Zunächst dominierten die Abwehrreihen. Für den VfL, der auf die Stammkräfte Pawel Genda, Toni Podpolinski, Martin Waschul, Fynn Ranke verzichten musste, traf Jan Schult nach genau 175 Sekunden zum 1:0. Die Zuschauer tauten langsam auf – und spätestens nachdem Keeper Marino Mallwitz einen Siebenmeter sowie den folgenden Nachwurf von Noah Beyer entschärft hatte (6.), waren die Ränge auf Betriebstemperatur. Es entwickelte sich anschließend eine Partie auf Augenhöhe, in der die Gastgeber regelmäßig vor- und Essen nachlegte. Erst Markus Hansen und Thees Glabisch durchbrachen mit ihren beiden Treffern diesen Rhythmus (18.) und stellten auf 10:8. Mallwitz war erneut zur Stelle, hielt einen Siebenmeter (24.). Und so ging es für den VfL mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Im zweiten Abschnitt griff Claasen dann auf Dennis Klockmann zurück, der zuvor statt des Tores die Bank gehütet hatte. Die Gastgeber blieben weiter am Ball, steckten auch eine Unterzahl weg und zogen durch Thees Glabisch von Außen auf 22:17 davon (38.). Der vierte Sieg in Folge nahm weitere Konturen an, als Steffen Köhler Gäste-Torwart Sebastian Bliss verlud und Glabisch nach einem Hechtsprung in den Kreis zum 25:19 traf (45.). Letzte Zweifel beseitigte Klockmann, als er Tom Skroblien einen Siebenmeter abkaufte (46.).

Verdient feierte der VfL nach dem Abpfiff mit den Fans und war glücklich über die starke Leistung, die Rang fünf festigte. „Wir können stolz sein, dass wir den vorher besten Angriff der Liga so im Griff hatten, dazu auch selbst in der Offensive ruhig und konsequent agiert haben“, lobte Glabisch: „In den nächsten beiden Auswärtsspielen wollen wir an die Leistung anknüpfen.“

VfL Lübeck-Schwartau: Klockmann, Mallwitz – Glabisch (4), Ottsen (2), Hansen (3), Schult (2), Damm (3), Köhler (2), Schrader (1), Kretschmer (4), Claasen (2), Runarsson, Möller (3), Bruhn, Metzner (5).

Spielfilm: 1:1 (4.), 3:3 (7.), 7:6 (13.), 8:8 (17.), 13:10 (23.), 16:11 (26.), 17:14 (30.) - 19:16 (33.), 22:18 (39.), 25:22 (48.), 28:23 (53.), 29:25 (57.), 31:26 (60.).