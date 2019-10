Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost : VfL Rethwisch gewinnt Topspiel

In der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost hat sich Spitzenreiter VfL Rethwisch gegen den SV Hammoor mit 3:2 durchgesetzt.

Avatar_shz von shz.de

22. Oktober 2019, 12:57 Uhr

Kreis Stormarn | Der VfL Rethwisch hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse A Süd-Ost mit 3:2 gegen den SV Hammoor gewonnen, die Tabellenführung behauptet und sich bei einem Spiel weniger einen kleinen Vorsprung auf Rang zwei erarbeitet.





VfL Rethwisch – SV Hammoor 3:2 (1:1)

Beide Teams starteten nervös in das Spitzenspiel. Die Gäste aus Hammoor stabilisierten sich schneller und legten nach einer Viertelstunde durch Maximilian Gehrke die Führung vor. Nur drei Minuten später wurde VfL-Stürmer Daniel Springborg von Flemming Struve im Strafraum unsanft von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß von Jasper Gienow konnte SVH-Keeper Timo Seemann nicht gänzlich entschärfen, sodass Marius Horn den Abpraller zum 1:1-Pausenstand über die Linie drückte.

Nach einem Eckball brachte Henrik Finnern den Spitzenreiter im zweiten Abschnitt zwar zunächst in Front (63.). Doch nur vier Minuten später schwächten sich die Gastgeber selbst: Jannes Schönwald kassierte Gelb-Rot. „In Unterzahl aber hat die Mannschaft vorbildlich gekämpft“, lobte VfL-Trainer Tobias Chylla sein dezimiertes Team, das zwar durch Florian Rickers den Ausgleich schlucken musste, sich allerdings nicht unterkriegen ließ und fünf Minuten vor Ultimo durch Silas Burmeister noch zum 3:2-Siegtreffer kam.

„Ärgerlich, wir hatten zwar erneut erhebliche Personalsorgen, aber ein Remis wäre heute dennoch möglich und nicht unverdient gewesen“, meinte Hammoors Co-Trainer Sönke Caro.

Tore: 0:1 Maximilian Gehrke (14.), 1:1 Marius Horn (17.), 2:1 Henrik Finnern (63.), 2:2 Florian Rickers (74.), 3:2 Silas Burmeister (85.). Gelb-Rote Karte: Jannes Schönwald (67./VfL, wdh. Foulspiel).

Leezener SC III – FC Ahrensburg 1:3 (1:1)

Eine Woche nach dem 5:3-Sieg gegen die Leezener Reserve bezwangen die Ahrensburger nun auch die Dritte des LSC. Das 0:1 von Daniel Mankumbani egalisierten die Gastgeber zwar durch Marcel Diercks, nach dem Seitenwechsel aber dominierten die Stormarner klar das Geschehen, legten durch Mankumbani erneut vor und ließen nichts mehr anbrennen.

Tore: 0:1, 1:2 Daniel Mankumbani (23., 56.), 1:1 Marcel Diercks (45./FE), 1:3 Hasan Ajvazi (90.).

Leezener SC II – SV Sülfeld 3:1 (2:1)

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gefunden“, gestand Sülfelds Trainer Heiko Maltzahn. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Gäste zwar. „Leider aber fehlte uns ein Vollstrecker“, sagte Maltzahn, dessen Elf auf den Ausgleich drängte, aber nichts Zählbares zustande brachte. Sechs Minuten vor Ultimo schloss Daniel Braunschweig auf der Gegenseite derweil einen Konter zum 3:1 ab und sorgte damit für die Entscheidung.



Tore: 1:0, 2:0 Dennis Willhöft (8., 21.), 2:1 Philipp Baasch (45.+1), 3:1 Daniel Braunschweig (84.).

TSV Bargteheide II – VfR Todendorf 1:7 (1:3)

Nach der frühen Führung versäumte es der VfR, weitere Treffer nachzulegen und kassierte aus dem Nichts den Ausgleich. Ein Doppelschlag aber brachte die Gäste noch vor dem Seitenwechsel wieder in die Spur. In der zweiten Halbzeit hatten die Todendorfer dann keine Mühe, das Ergebnis deutlich in die Höhe zu schrauben.



Tore: 0:1, 1:4, 1:7 Matthias Möller (3., 53., 77.), 1:1 Jan Schäper (25.), 1:2 Tobias Schmidt (32.), 1:3 Maximilian Mennicke (34.), 1:5 Philipp Grote (65./ET), 1:6 Pascal Moses (72.).





TSV Zarpen – Eintr. Segeberg 5:0 (3:0)

„Wir waren in allen Belangen überlegen“, freute sich Zarpens Trainer Torsten Hardt über den ungefährdeten Sieg gegen harmlose Segeberger. Bereits zur Pause hatte der TSV die Partie entschieden und konnte es im zweiten Abschnitt ruhiger angehen lassen.



Tore: 1:0, 4:0, 5:0 Sören Witt (11., 55., 75./FE), 2:0 Torge Wolgast (32.), 3:0 Nico Scheel (44.).

Gelb-Rot: Henrik Cordes (85./Eintracht, Foul/Unsportlichkeit).

Bes. Vork.: Lennart Cordes verschießt Foulelfmeter (89.).





Außerdem spielten

SV Westerrade – MTV Segeberg 4:1 (3:1)

Tore: 1:0 Björn Witt (4.), 2:0 Hendrik Jäschke (19.), 2:1 Florian Garleff (40.), 3:1, 4:1 Moritz Behrens (45., 63.).