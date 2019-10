Fußball-Kreisliga Süd : VfL Oldesloe gewinnt Stadtderby

In der Fußball-Kreisliga Süd hat der VfL Oldesloe das Stadtderby gegen den SV Türkspor mit 2:0 gewonnen.

14. Oktober 2019, 17:35 Uhr

Kreis Stormarn | Verbandsliga-Absteiger VfL Oldesloe hat das Stadtderby in der Fußball-Kreisliga Süd beim SV Türkspor mit 2:0 für sich entschieden. Durch den Außenseitererfolg beim Tabellendritten verbesserte sich der VfL auf Rang neun und verschaffte sich ein Sieben-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz 14. Der TSV Bargteheide zieht unterdessen weiter seine Kreise an der Tabellenspitze. Die Weinroten, die zuletzt gegen Trittau Federn gelassen hatten (2:2), lösten ihre Aufgabe bei der SG Wentorf souverän (4:1).

SVT Bad Oldesloe – VfL Oldesloe 0:2 (0:2)

„Es gibt Tage, da läuft nicht viel zusammen. So einen haben wir heute im Derby erwischt. Wir haben gerade in der ersten Hälfte keine Lösungen gefunden. Danach haben wir zwar besser gespielt, aber die starke Defensive des Gegners haben wir heute einfach nicht knacken können“, bilanzierte ein enttäuschter Türkspor-Trainer Sebastian Fojcik nach der 0:2-Niederlage im Stadtderby gegen den VfL. „Wir haben uns für unseren Aufwand endlich einmal belohnt. Das war heute wohl unsere beste Saisonleistung. In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff und hätten sogar höher als mit 2:0 führen müssen. Im zweiten Abschnitt standen wir kompakt, waren mit unseren Kontern aber weiter gefährlich“, freute sich derweil VfL-Coach Torben Burmeister nach dem Erfolg beim Tabellendritten. Leander Luca Szymczak hatte die Gäste nach 20 Minuten in Front gebracht, ehe Jesse Neumann per Foulelfmeter zwölf Minuten später bereits den Endstand besorgte.

Tore: 0:1 Szymczak (21.), 0:2 Neumann (33./ FE).

TSV Trittau – TuS Hoisdorf 0:5 (0:1)

Die Hoisdorfer feierten den mittlerweile dritten Sieg in Folge. Beim starken Aufsteiger aus Trittau gab es einen überzeugenden 5:0-Sieg. „Heute hat alles gepasst: Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft waren stark, zudem haben wir viele Torchancen kreieren können. Wir hatten alles im Griff“, freute sich TuS-Coach Yilmaz Ince über die Leistung seiner Mannschaft. TuS-Kapitän Niklas Broszio brachte die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß in Front. Die Führung gab den Gästen die nötige Sicherheit. Doch auch die Hausherren kamen zu Chancen: Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Andre Bannenberg das Leder an den Pfosten. Im zweiten Durchgang agierten die Hoisdorfer vor dem gegnerischen Kasten konsequenter. Henrik Schaaf nach starkem Solo, Broszio per Sonntagsschuss, Fabian Koch nach einem Konter und Marten Gereke legten zum 5:0-Auswärtssieg nach.

„Nach der frühen Verletzung von Benjamin Berger haben wir den Faden verloren. Wir haben zu offen agiert und das wurde vom routinierten Gegner knallhart bestraft. Die Mannschaft hat aber so viel Potenzial, dass sie solche Schlappen schnell wegsteckt“, bilanzierte Trittaus Obmann Lars Auerbach.

Tore: 0:1 Broszio (26.), 0:2 Schaaf (58.), 0:3 Broszio (61.), 0:4 Koch (66.), 0:5 Gereke (90.).





FSG Südstormarn – Bargfelder SV 9:2 (4:1)

Keine Probleme hatte der Tabellenzweite aus Südstormarn mit dem noch sieglosen Schlusslicht. „Wir haben über 90 Minuten den Gegner beherrscht, waren in allen Belangen klar überlegen. Natürlich hätten wir noch mehr Tore schießen können, das haben wir uns aber für die nächsten Spiele aufgehoben“, meinte ein entspannter FSG-Trainer Martin Krüger nach dem 9:2-Kantersieg. Die von Frank Witte gecoachten Gäste hatte erneut mit personellen Sorgen zu kämpfen, mühten sich aber dennoch redlich. In der aktuellen Verfassung jedoch stand der BSV erneut auf verlorenem Posten.

Tore: 1:0 Ziercke (1.), 2:0 Vollert (8., FE), 3:0 Oelrichs (27.), 4:0 Nölling (34.), 4:1 Schöner (45.), 4:2 Schöner (57.), 5:2 Paulsen (58.), 6:2 Hasenjäger (61./ET), 7:2 Dorn (63.), 8:2 Ziercke (77.), 9:2 Nölling (84.).





SIG Elmenhorst – JuS Fischbek 2:0 (1:0)

Die Sportinteressengemeinschaft aus Elmenhorst fuhr drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. Im Kellerduell bezwangen die Lauenburger JuS Fischbek nicht unverdient mit 2:0. „Ich bin überglücklich, dieser Dreier tut gut“, freute sich SIG-Coach Dennis Köpke nach dem dritten Saisonsieg, durch den sich seine Elf etwas Luft verschaffte. Jonas Hornig brachte die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung. In der Folge versäumten es die Gastgeber trotz guter Chancen, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. So blieb die Partie spannend. Erst zehn Minuten vor dem Ende erlöste Timo Havemann die Hausherren mit seinem Treffer zum 2:0.

Tore: 1:0 Hornig (15.), 2:0 Havemann (80.).

SG Wentorf-Sand. – TSV Bargteheide 1:4 (0:2)

Der TSV Bargteheide hat nach dem enttäuschenden 2:2 zuletzt gegen den TSV Trittau die Pflichtaufgabe bei der SG Wentorf souverän gelöst. „Die Mannschaft hat schon unter der Woche beim 4:2-Sieg im Kreispokal gegen Hoisdorf bewiesen, dass sie es besser kann. Und heute hat sie nachgelegt“, resümierte TSV-Assistenztrainer Marc Rieger.

Durch zwei berechtigte Elfmeter gingen die Gäste aus Stormarn in Führung. Hendrik Hoffmeyer und Jannis Rieger sorgten vom Punkt aus für die 2:0-Pausenführung der Weinroten. Die 38. Spielminute sorgte für Aufregung. Lenn Postel sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Er wurde zwar provoziert, muss in so einer Situation aber natürlich trotzdem ruhig bleiben“, übte Rieger Kritik.

In Unterzahl zogen sich die Gäste etwas zurück, blieben aber nach vorne weiter gefährlich. David Timmermann sorgte mit seinem Treffer für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Max Kuhlmann bescherte den Gastgebern nur kurz Hoffnung, weil Jan Luca Schulz wenig später mit seinem 13. Saisontor zum 1:4 den Sack auf der Gegenseite zumachte.

Tore: 0:1 Hoffmeyer (7./ FE), 0:2 Rieger (30./ FE), 0:3 Timmermann (49.), 1:3 Kuhlmann (57.), 1:4 Schulz (65.).

Rote Karte: Postel (35./Bargteheide, Tätlichkeit).