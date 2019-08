Lübeck : VfL Lübeck-Schwartau feiert Pflichtsieg in Krefeld

In der 2. Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau mit 24:16 bei Aufsteiger HSG Krefeld gewonnen.

von shz.de

25. August 2019, 15:48 Uhr

Krefeld | Mannschaftliche Geschlossenheit, eine stabile Abwehr und ein geduldiges Angriffsspiel, das hatte Neu-Coach Piotr Przybecki von den Zweitliga-Handballern des VfL Lübeck-Schwartau im ersten Saisonspiel gefordert. Und seine ersatzgeschwächt angetretene Sieben, ließ bei der HSG Krefeld Taten folgen. Am Ende setzten sich die Nordlichter beim Aufsteiger verdient mit 24:16 (11:9) durch und stellten ihren Coach damit zufrieden.

„Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte haben wir das richtig gut gemacht, standen hinten stabil und haben mit viel Geduld auch unsere Tore ausgespielt“, lobte der VfL-Trainer, wollte den Sieg im 500 Kilometer entfernten Krefeld aber auch nicht überbewerten: „Das war ein guter Einstand für das Team und für mich – mehr aber auch nicht.“

Die Schleswig-Holsteiner, die auf die Stammkräfte Pawel Genda, Jan Schult, Thees Glabisch und Nikola Potic verzichten mussten, kamen aufgrund eines Staus erst 40 Minuten vor Spielbeginn in der Glockenspitzhalle an und taten sich vor 717 Zuschauern zunächst schwer. Der Aufsteiger ging hart zur Sache, packte immer wieder energisch zu und lieferte sich so zunächst ein Duell auf Augenhöhe mit dem VfL. Neuzugang Mex Raguse erzielte nach einer Einzelleistung den ersten Saisontreffer der Gäste. Und Raguse war es auch, der bei einer 2:1-Führung für die Schleswig-Holsteiner einen Siebenmeter herausholte, den Jannik Schrader zum 3:1 (4.) verwandelte. Krefeld kassierte eine Zeitstrafe nach Foulspiel und eine nach einem Wechselfehler. Der VfL nutzte das: Finn Gonschor erhöhte aus spitzem Winkel auf 5:2 (9.).

Im weiteren Verlauf jedoch machte sich der Schlendrian breit. Krefeld verkürzte auf 6:7 (19.). Przybecki reagierte, nahm eine Auszeit, um sein Team neu zu sortieren. Der VfL legte zum 10:7 vor (24.). In die Kabine ging es mit einem Zwei-Tore-Vorsprung.

In Abschnitt zwei blieb es zunächst eng. Erst als Fynn Kretschmer sich auf Rechtsaußen durchgetankt hatte und den Ball im Winkel versenkte, Schrader per Strafwurf und Raguse aus dem Rückraum nachlegten, konnte sich der VfL mit dem 16:12 (39.) ein kleines Polster erarbeiten. Gelenkt von Markus Hansen, der selbst doppelt traf, gelang es den favorisierten Gästen, sich auf 20:15 (49.) abzusetzen. Die Entscheidung.

VfL Lübeck-Schwartau: Mallwitz, Klockmann – Gonschor (8), Raguse (2), Hansen (2), Potratz, Ranke (2), Waschul, Köhler, Schrader (5), Kretschmer (3), Claasen, Runarsson (1), Möller, Bruhn (1).

Spielfilm: 0:1 (2.), 2:3 (6.), 3:5 (11.), 5:7 (18.), 7:9 (23.), 9:10 (27.), 9:11 (30.) - 11:13 (35.), 13:16 (42.), 14:18 (46.), 15:21 (51.), 15:23 (54.), 16:24 (60.).