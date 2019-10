Enttäuschung : VfL-Coach Przybecki räumt Fehler ein

In der 2. Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau gegen Spitzenreiter Essen nicht viel zu bestellen gehabt.

21. Oktober 2019, 16:19 Uhr

Lübeck | So ganz überraschend kam die Niederlage gegen TuSEM Essen nicht. Nach zwei Niederlagen zuvor war es beim VfL Lübeck-Schwartau um das Nerven-Kostüm nicht gut bestellt. Nur kurzzeitig konnten die Nordlichter in der 2. Handball-Bundesliga den Tabellenführer ärgern. Am Ende aber nahmen die Nordrhein-Westfalen beim 26:21 (11:7) hochverdient die Punkte aus der ausverkauften Hansehalle mit auf den Heimweg. In den kommenden Partien steht der VfL nun in der Pflicht: Als Tabellen-13. (7:11 Punkte) haben die Lübecker nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

„Wir haben verdient verloren“, gestand Piotr Przybecki. Der VfL-Trainer hatte zumindest in Phasen des ersten Abschnitts eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft gesehen. „Den Kampf haben wir zunächst angenommen und lagen ja auch 7:6 in Führung. Leider haben wir es aber nicht geschafft, uns abzusetzen.“ Das hatten sich die Blau-Weißen selbst zuzuschreiben. „Ich kann nicht genau sagen, warum danach bei uns kaum noch etwas passte. Vielleicht war es mein Fehler, dass ich das Personal nach 20 Minuten gewechselt haben, um einigen Spielern eine Pause zu gegeben“, sagte Przybecki. Der Ligaprimus nutzte die Schwächephase des VfL, um sich auf vier Treffer abzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Gäste das Tempo hoch, die Lübecker derweil produzierten weiter Fehler am laufenden Band. Konsequenz: Nachdem Lucas Finnhaber getroffen hatte, hieß es 13:21 (49.) aus Sicht der Schleswig-Holsteiner. Die Partie war früh gelaufen.

Immerhin aber gab es auch einen kleinen Lichtblick: Markus Hansen feierte nach sechs Wochen verletzungsbedingter Pause sein Comeback. „Dass er wieder da ist, ist für die nächsten Spiele enorm wichtig. Gegen Essen waren von ihm noch keine Wunderdinge zu erwarten, aber er hat bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Das lässt hoffen“, sagte der Coach, der die Defizite im Training klar ansprechen will: „Die Abwehr stand ganz ordentlich, aber im Angriff müssen wir anders auftreten. Daran werden wir bis zum nächsten Spiel gegen den HSV Hamburg am 31. Oktober arbeiten“, versprach der 47-Jährige, dem die Länderspielpause gelegen kommt. „Die angeschlagenen Spieler haben somit mehr Zeit, wieder richtig fit zu werden.“