Lübeck : VfL beweist Moral und wird belohnt

2. Handball-Bundesliga: Lübeck-Schwartau nach 25:25-Remis gegen TV Großwallstadt seit sechs Spielen unbesiegt.

von shz.de

19. Mai 2019, 16:38 Uhr

Lübeck | Der 600-Kilometer-Trip des VfL Lübeck-Schwartau nach Großwallstadt brachte dem Handball-Zweitligisten aus dem hohen Norden einen Teilerfolg. In Unterfranken erkämpfte sich der VfL ein 25:25 (12:15)-Unentschieden, verpasste damit zwar den sechsten Sieg in Folge, baute gleichzeitig seine Erfolgsserie aber weiter aus. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Lübecker mit einem arg dezimiertem Kader angetreten waren, zeigte sich Interimstrainer Gerrit Claasen versöhnlich: „Unsere Performance war sicherlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Am Ende holen wir aber noch einen Zähler aus dem Nichts, da sich Mitte der zweiten Halbzeit wieder der Kollege Teamgeist meldete.“

Mit seiner „Rumpftruppe“, konnte der VfL bis zur zwölften Minute (5:5) das Spiel ausglichen gestalten. Auch weil Fynn Ranke die Zähne zusammenbiss, mit einer nicht auskurierten Verletzung an Schulter und Brustmuskel spielte und dem Defensiv-Mittelblock Stabilität verlieh. Doch dann drohten sich die Hausherren nach einigen Fehlern im Aufbau der Gäste auf 8:6 (15.) abzusetzen. Allen voran der beste Siebenmeterschütze der Liga, Michael Spatz, machte den Blau-Weißen und vor allem Keeper Marino Mallwitz das Leben schwer. So ging der VfL letztlich – obwohl Mallwitz noch einen Tempogegenstoß von Paul Hüttmann (28.) entschärfte – mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Pause.

„Unsere Abwehr stand in den Schlussminuten nicht mehr kompakt, wir haben zudem zu viele Fehler gemacht und hatten daher Glück, nicht deutlicher zurückzuliegen“, sagte der VfL-Trainer.

Doch der Drops war noch nicht gelutscht, auch wenn der VfL zehn Minuten nach Wiederanpfiff immer noch mit drei Treffern hinten lag (20:17). Die Blau-Weißen kämpften sich noch einmal zurück ins Spiel. Dadi Runarsson stellte den Anschluss her (46.), ehe Metzner an alter Wirkungsstätte zum 21:21 (48.) ausglich. Der Rest war nichts für schwache Nerven. Erneut drohte sich Großwallstadt abzusetzen. Spatz verwandelte einen Siebenmeter zum 24:22 (54.). Die Entscheidung war damit noch nicht gefallen: Metzner aus dem Rückraum (59.) und ein Schlagwurf von Jan Schult 14 Sekunden vor dem Abpfiff sorgten für die Punkteteilung. „Das spricht für unsere Moral, wir haben nie aufgegeben und sind dafür belohnt worden“, freute sich VfL-Coach Claasen.

VfL Lübeck-Schwartau: Mallwitz, Haß – Glabisch (1), Ottsen (4), Ranke, Schult (3), Damm (2), Köhler (2), Schrader, Kretschmer (1), Claasen (1), Runarsson (3), Möller (1), Bruhn, Metzner (7).

Zuschauer: 1099. – Spielfilm: 1:1 (2.), 4:3 (9.), 5:5 (12.), 8:6 (18.), 13:10 (22.), 14:12 (25.), 15:12 (30.) - 16:14 (33.), 18:16 (40.), 20:17 (42.), 21:21 (48.), 24:22 (54.), 25:25 (60.).