VfL beendet Negativserie in Würzburg

von Sascha Sievers

16. September 2018, 11:11 Uhr

Die Negativserie ist gerissen; und der VfL Lübeck-Schwartau damit in der 2. Handball-Bundesliga weiterhin auf Kurs. Die Schleswig-Holsteiner gewannen ihr Auswärtsspiel bei der DJK Rimpar in der S. Oliver Arena in Würzburg mit 21:17 (18:12). Damit feierte das Team von Trainer Torge Greve gleichzeitig eine Premiere: Denn noch nie hatte der VfL Lübeck-Schwartau zuvor bei den „Wölfen“ gewonnen.

Der Sieg in Bayern war den Blau-Weißen durchaus eindrucksvoll gelungen. Nach 19 Sekunden Spielzeit sorgte Markus Hansen für die Führung der Gäste – und die Lübecker sollten diese Führung über die gesamte Spielzeit gegen Rimpar auch nicht mehr aus den Händen geben. Stattdessen brachten sie den doppelten Punktgewinn souverän über die Zeit, auch wenn der VfL ab der 47. Minute auf Pawel Genda verzichten musste, der die Rote Karte sah.

Einen besonderen Stellenwert hatten die Partie insgesamt und der Sieg im Speziellen unterdessen für Lübeck-Schwartaus Antonio Metzner, der drei Tore zu dem Erfolg beigesteuert hatte: Metzner hatte einst in der Region Großwallstadt und Würzburg sein Handballrüstzeug erlernt und dort in der Jugend gespielt. Der dritte Saisonsieg für die Schleswig-Holsteiner rundete für ihn die Rückkehr in seine ehemalige Heimat ab.

VfL Lübeck-Schwartau: Klockmann, Mallwitz – Glabisch (6), Runarsson (3), Genda (2), Podpolinski (1), Möller, Ranke, Köhler (1), Schrader, Claasen (1), Bruhn, Metzner (3), Kretschmer (1), Hansen (3).

Zuschauer: 1713.

Rote Karte: Genda (47./VfL).

Spielfilm: 0:1 (1.), 1:3 (5.), 3:4 (8.), 4:7 (14.), 5:9 (20.), 7:10 (24.), 8:11 (28.), 8:12 (30.) - 10:13 (34.), 13:14 (39.), 13:16 (44.), 14:17 (48.), 14:19 (53.), 15:20 (57.), 17:21 (60.).