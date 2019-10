Fussball-Regionalliga : VfB zittert sich zum Sieg

Fußball-Regionalliga: Lübeck gewinnt 2:1 gegen Norderstedt / Erster Auswärtserfolg gegen Eintracht seit 1994.

13. Oktober 2019, 19:07 Uhr

Norderstedt | Der VfB Lübeck bleibt weiterhin Spitzenreiter in der Fußball-Regionalliga Nord. In einem über weite Strecken souverän geführten Spiel machten sich die Grün-Weißen das Leben bei Eintracht Norderstedt allerdings durch viele ungenutzte Chancen und einen späten Anschlusstreffer selbst schwer. Am Ende zitterten sich die Lübecker zu einem verdienten 2:1 (2:0)-Erfolg – dem ersten Sieg für den VfB bei den Norderstedtern seit dem 26. März 1994.

Es hatte sich eine muntere Partie entwickelt, in der beide Mannschaften den Weg nach vorne suchten. Die Lübecker zeigten anfangs kleine Schwächen in der Defensive. So war gleich der erste Freistoß der Eintracht gefährlich, als Nathaniel Amamoo am langen Pfosten die Kugel aber nur noch ans Außennetz beförderte (3.). Nach einem von Tommy Grupe abgelenkten Amamoo-Schuss hatte zudem Johann von Knebel eine gute Schusschance, doch er setzte den Ball freistehend vorbei (15.). In dieser Phase waren aber auch Lübecker Torchancen bereits regelmäßig zu notieren. Der Ball lief beim VfB flüssig nach vorn. Ahmet Arslan vergab nach einer Halke-Flanke (7., vorbei). Lars Huxsohl im Norderstedter Tor musste bei einem strammen Riedel-Schuss erstmals eingreifen und klärte zur Ecke (11.). Arslan scheiterte mit einem Schuss von halblinks (12.) ebenso am Keeper wie mit einem platzierten 17-Meter-Schuss (13.). Gegen Patrick Hobsch klärte Huxsohl, weil dieser sich den Ball etwas zu weit vorgelegt hatte (22.). Dennis Hoins verzog nach Doppelpass mit Arslan (25.). Einen schönen Arslan-Seitfallzieher hechtete Huxsohl mit einer Showparade aus dem Winkel (31.). Für die längst verdiente Führung benötigte der VfB aber einen Elfmeter. Riedel war von links in den Strafraum eingedrungen, hatte mit Hobsch Doppelpass gespielt und war dann von Evans Nyarko zu Fall gebracht worden. Arslan verwandelte den Elfmeter wuchtig zum 0:1 (36.). Und der VfB legte nach: Als ein Malone-Einwurf kurz abgewehrt worden war, kam der Amerikaner erneut zum Flanken. In der Mitte stand Halke völlig frei und köpfte aus zehn Metern zum 0:2 ein (39.). Bis zur Pause hatten beide Seiten noch eine Chance: Lukas Raeder lenkte Lüneburgs Kopfball an die Latte (40.), Arslan schoss nach Doppelpass mit Hoins knapp vorbei (45.+2).

Nach der Pause hätte der VfB schnell alles klar machen können. Doch Yannick Deichmann scheiterte frei vor Huxsohl am Keeper (46.). Arslan setzte eine flache Hobsch-Hereingabe aus fünf Metern etwas überrascht über das leere Tor (50.). Weil anschließend auch Arslan (64., drüber), Hobsch (73., am langen Pfosten vorbei) und erneut Arslan (82., traf den Außenpfosten) ihre Gelegenheiten nicht nutzten, blieb die Partie unnötigerweise spannend. Norderstedt hatte nun mehr Spielanteile, kam aber kaum einmal bis in den Lübecker Strafraum durch. Erst Lüneburg, der mit einem platzierten 20-Meter-Schuss Raeder zu einer Parade zwang (84.), hatte wieder eine Torchance für Eintracht. So fiel das 1:2 durch einen Kopfball von Amamoo aus 14 Metern an den Innenpfosten durchaus überraschend (89.). In den letzten Minuten war so noch einmal Zittern angesagt. Doch als Raeder in der Nachspielzeit die letzte Flanke herunterholte, war der Sieg des VfB perfekt.

Statistik

Eintracht Norderstedt – VfB Lübeck 1:2 (0:2)

Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Marxen, Nyarko, Bojadgian, Kummerfeld (64. Bork) – Koch – Amamoo, Brisevac, von Knebel (71. Kobert), Brüning (76. Williams) – Lüneburg.

VfB Lübeck: Raeder – Malone, Grupe, Weißmann – Halke, Mende, Riedel – Deichmann (64. Fernandes), Hoins – Hobsch (84. Hebisch), Arslan (88. Lippert).

SR: Schmidt (Laatzen). – Zuschauer: 1550.

Tore: 0:1 Arslan (36./FE), 0:2 Halke (39.), 1:2 Amamoo (89.).