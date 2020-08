3. LIga : VfB-Vorbereitung wird zur Nervenprobe

Auch das Testspiel am Dienstag gegen Fortuna Düsseldorf fällt für die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck aus.

Avatar_shz von Sascha Sievers

31. August 2020, 19:52 Uhr

Lübeck | Die Vorbereitung auf die neue Saison wird langsam zur Nervenprobe. Nach den ausgefallenen Testspielen gegen den Hamburger SV und den VfL Bochum hatte der VfB Lübeck im dritten Anlauf auf einen sportlichen Vergleich mit einem Fußball-Zweitligisten gehofft. Der Bus war bereits gechartert, ein Hotel gebucht, als die Grün-Weißen am Montag morgens um 9 Uhr die Nachricht erhielten, dass auch der für Dienstag um 14 Uhr geplante Härtetest bei Fortuna Düsseldorf ausfällt. Grund: Der Erstliga-Absteiger hat Personalsorgen. „Das ist extrem ärgerlich, weil wieder ein Spiel gegen einen höherklassigen Gegner nicht zustande kommt und uns auch im Vorfeld bereits Kosten entstanden sind“, erklärte VfB-Pressesprecher Christian Jessen. Einen neuen Anlauf wollen die Lübecker nun am Sonntag nehmen. Dann soll beim SC Paderborn getestet werden.



Riedel fällt aus





Dem Anruf aus Düsseldorf könnte noch eine weitere negative Nachricht folgen. Denn wie schwer die Verletzung ist, die sich Florian Riedel im Test am Sonnabend gegen Regionalligist Heider SV (5:1) zugezogen hat, steht noch nicht fest. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel gilt als wahrscheinlich und würde eine mindestens vier Wochen lange Pause bedeuten. Riedel ist der mittlerweile sechste Spieler im Lazarett der Hansestädter.

Die Neuzugänge Osarenren Okungbowa (Knöchelödem), Dren Feka (Muskelfaserriss), Tim Kircher (Bänderriss) und Martin Röser, der nach einer Virusinfektion noch auf grünes Licht von den Ärzten wartet, haben bislang noch keine Minute für den VfB gespielt. Angreifer Nicolas Hebisch zog sich Ende vergangener Woche einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. „Personell wird es langsam eng“, weiß Landerl, der noch einige Wochen auf die Rückkehrer warten muss. In einigen Mannschaftsteilen scheinen die Startelfplätze knapp drei Wochen vor dem Punktspielstart somit fast vergeben, auf einigen Positionen wird der VfB-Coach sich neue Alternativen überlegen müssen.



Röser fehlt weiter







Neue Lösung gesucht





Weil Hebisch und Röser fehlen, dürfte im Angriff Elsamed Ramaj neben Patrick Hobsch gesetzt sein. Die einzige Alternative ist der aus der A-Jugend aufgerückte Youngster Jamie Shalom. „Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt und gehofft, dass Martin Röser in dieser Woche endlich ins Training einsteigen kann“, so Landerl. Doch erst am Freitag wird nach weiteren ärztlichen Untersuchungen feststehen, wann der 30-jährige Neuzugang aus Karlsruhe erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf den Platz darf. Dass Landerl nur eine Spitze aufbietet, stellt keine Option dar. „Eher baue ich jemanden zum Stürmer um, als eine Solospitze aufzubieten“, unterstreicht der 44-Jährige.Auf der rechten Außenposition wird der Trainer sich etwas Neues überlegen müssen, nachdem nun klar ist, dass sowohl Riedel, als auch Kircher fehlen. Landerl testete zuletzt dort Thorben Deters, der seine Sache gegen Heide ordentlich machte.

Auf den meisten anderen Positionen sieht es zwar nicht ganz so düster, aber eben auch alles andere als rosig aus. Bei den Innenverteidigern deutet Vieles darauf hin, dass neben Abwehrchef Tommy Grupe und Ryan Malone Neuzugang Nico Rieble die linke Position übernimmt. Mit Sören Lippert und Tim Weißmann stehen zwei Alternativen bereit. Sollte Grupe ausfallen, würde wohl Malone ins Zentrum rücken, solange der VfB auf dem Transfermarkt nicht noch einmal tätig wird.

Im defensiven Mittelfeld scheint erneut an Sven Mende kein Weg vorbeizuführen. Weil Okungbowa seit Wochen ausfällt, ist Achter Mirko Boland die einzige Alternative, obwohl Landerl in der zweiten Halbzeit gegen den Heider SV auch Malone als Sechser ausprobierte.



Deichmann gesetzt







Wer wird Nummer 2?





Gesetzt und ohne echte Konkurrenz ist Bolands Pendant auf der rechten Seite, Yannick Deichmann. Zwar durfte auch Morten Rüdiger sich im offensiven Mittelfeld zeigen, konnte aber nicht überzeugen und dürfte eher aufgrund der Personalnot Back-up für Marvin Thiel sein, der hinten links momentan konkurrenzlos ist.Frei von Sorgen ist der VfB nur bei den Torhütern, wo sich momentan allein die Frage aufdrängt, wer hinter Lukas Raeder die Nummer zwei wird. Routinier Benjamin Gommert dürfte aus sportlicher Sicht gegenüber Michael Luyambula die Nase vorn haben. Doch Luyambula ist einer von nur vier Spielern im Kader, der die Kriterien der U23-Regel erfüllt – und mindestens vier dieser Nachwuchsspieler müssen die Drittligisten laut DFB im Spieltagskader aufbieten.