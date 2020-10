3. Liga : VfB verliert nach einer Führung erneut den Faden

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck kassiert beim 1:4 (1:2) gegen den TSV 1860 München seine zweite Saisonniederlage.

von Sascha Sievers

10. Oktober 2020, 16:18 Uhr

München | Der 26. Geburtstag hätte ein besonderer Tag für Patrick Hobsch werden können. Der Angreifer des VfB Lübeck brachte den Aufsteiger im zweiten Auswärtsspiel mit seinem zweiten Saisontreffer beim TSV 1860 München in Führung. Am Ende aber mussten sich die Grün-Weißen an der Grünwalder Straße den noch unbesiegten Löwen mit 1:4 (1:2) geschlagen geben und warten auch nach dem vierten Spieltag auf ihren ersten Drittliga-Sieg.

„Wir haben gut reingefunden, gehen in Führung, lassen uns dann aber hinten reindrängen und kriegen unglückliche Gegentore“, ärgerte sich Rolf Landerl, dass seine Elf wiederholt nach gutem Start, erst den Faden und am Ende auch das zweite Spiel verlor. „Wir müssen es mal schaffen, eine gute Leistung über 90 Minuten zu bringen und nicht nur in einigen Phasen“, haderte der VfB-Coach, nachdem zum dritten Mal ein Vorsprung nicht den ersten Dreier gebracht hatte.



Landerl bringt in München drei Neue





Landerl nahm in München drei Veränderungen in der Startelf und einige Positionswechsel im Vergleich zum 1:1 zuletzt gegen Duisburg vorgenommen hatte. Für Martin Röser durfte diesmal von Beginn an Hobsch ran, der es gegen den MSV nicht in den Spieltagskader geschafft hatte. An der Seite des Geburtstagskinds stürmte Yannick Deichmann, der gegen Duisburg in der Schlussphase in die Spitze gerückt war. Deichmanns Position im Mittelfeld übernahm Thorben Deters. Von den Last-Minute-Zugängen schaffte es zudem Ersin Zehir in die Anfangsformation. Der von St. Pauli ausgeliehene 22-Jährige rückte für Sven Mende in die Startelf. Die Position vor der Abwehr nahm Mirko Boland ein.



VfB nach Weckruf zunächst besser im Spiel





Bei ihren bisherigen beiden Siegen waren die Münchner mit einem frühen Treffer jeweils optimal gestartet. Und auch gegen den VfB begannen die Sechziger schwungvoll. Kapitän Sascha Mölders tauchte bereits in der ersten Minute frei vor VfB-Keeper Lukas Raeder auf, setzte den Ball aber über den Kasten. Nach drei Minuten kamen die Grün-Weißen das erste Mal zum Abschluss: Eine Deichmann-Flanke drosch Florian Riedel aus 16 Metern volley über das Tor.

Kurz darauf kombinierten sich die Gäste nach vorne: Marvin Thiel bediente Hobsch, der auf Deichmann durchsteckte, dessen Schuss jedoch zu ungenau war (5.). Der dritte Abschluss aber passte: In Folge einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte setzte Deichmann mit einem perfekten Pass in die Tiefe den einlaufenden Hobsch ins Szene, der Löwen-Keeper Hiller tunnelte und sich mit dem Führungstreffer an seinem Geburtstag selbst beschenkte (7.).



Mit dem Rückzug folgen die Rückschläge





Lübeck blieb kurz am Drücker, zog sich dann aber zurück, sodass die Gastgeber zu mehr Ballbesitz kamen. Richard Neudecker (26.) setzte einen Freistoß aus der Distanz knapp vorbei, ansonsten taten sich die Löwen zunächst schwer, aus dem Spiel heraus, Chancen zu kreieren. In der 28. Minute probierte es Neudecker daher noch einmal aus der Distanz, Raeder parierte. Der Folgeangriff brachte den Ausgleich. Nach einer Flanke landete der zweite Ball bei Marius Willsch, dessen abgefälschter Schuss aus elf Metern mit Hilfe der Unterkante der Latte zum 1:1 einschlug (29.).



VfB lässt sich beim 1:2 überrumpeln





Wenig später hatten die Löwen den Rückstand gedreht. Während die Lübecker noch haderten, dass ein Hobsch-Treffer wegen Abseits keine Anerkennung fand, leitete der TSV den Gegenangriff mit einem langen Ball ein, den Mölders über den etwas zu weit vor seinem Kasten postierten Raeder zur 2:1-Pausenführung ins Netz lupfte (36.).

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel bot sich dem VfB die Chance zum Ausgleich. Thiels Schuss jedoch klärte Willsch entschlossen auf der Linie und blockte unter vollem Körpereinsatz auch den Nachschuss von Deters.

Stefan Lex verpasste auf der Gegenseite das 3:1 (56.), das kurz darauf Richard Neudecker kunstvoll per Hackentrick nach einer Willsch-Hereingabe erzielte (62.). Ein Treffer, der sich angedeutet hatte, weil die Nordlichter zusehends Probleme hatten, für Entlastung zu sorgen. Und als Lex nach einem Boland-Querschläger das 4:1 erzielte, war die Entscheidung gefallen und Lübecks zweite Saisonniederlage besiegelt (66.).

Statistik

TSV 1860 München: Hiller – Willsch, Moll, Salger, Steinhart – Wein – Neudecker (75. Greilinger), Tallig (84. Djayo), Dressel, Lex (69. Pusic) – Mölders.

VfB Lübeck: Raeder – Malone, Grupe, Rieble – Riedel (83. Kircher), Boland Thiel – Deters, Zehir (68. Steinwender) – Hobsch (59. Röser), Deichmann.

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart). – Zuschauer: keine.

Tore: 0:1 Hobsch (7.), 1:1 Willsch (29.), 2:1 Mölders (36.), 3:1 Neudecker (62.), 4:1 Lex (66.).