3. Liga : VfB-Start unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck beginnen am Mittwoch mit der Vorbereitung auf die neue Saison.

06. Juli 2020, 15:50 Uhr

Lübeck | Noch bevor am Mittwoch VfB-Coach Rolf Martin Landerl seine Schützlinge zum ersten offiziellen Training (15 Uhr) an die Lohmühle bittet, müssen sich die Spieler des Drittliga-Aufsteigers zwei Tage lang in zwei Gruppen einem Laktattest in der Technischen Orthopädie in der Kanalstraße in Lübeck unterziehen.

Mit dabei war auch Patrick Hobsch, der die fußballlose Phase zuvor mit privaten Dingen füllte. „Ich habe Urlaub gemacht bei meinem Bruder in Nürnberg und dort auch Zeit mit Freunden verbracht. Das hat Spaß gemacht“, so der Angreifer des Aufsteigers, der in der vergangenen Woche innerhalb Lübecks umgezogen ist. „Vorher habe ich alleine gewohnt, jetzt lebe ich in einer Wohngemeinschaft mit meinen Mannschaftskameraden Tim Weißmann und Florian Riedel. Das passt mit den Beiden“, freut sich der 25-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit 13 Treffer erzielte, nicht nur auf das Gemeinschaftsleben mit seinen Mitstreitern, sondern nach dem gelungenen Aufstieg auch auf die kommende Spielzeit in der 3. Liga.

Dass zunächst Grundlagen gelegt werden müssen, ist Hobsch bewusst. Eine starke Vorbereitung ist die Basis für das Saisonziel Klassenerhalt. „Wir wissen, dass es nicht leicht wird, die neue Liga zu halten. Für uns wird es ums nackte Überleben gehen. Wir werden aber alles dafür tun, um unser Ziel zu erreichen“, verspricht der Offensivspieler, der zwar umworben von einigen Clubs war (u.a Lok Leipzig, Chemnitzer FC), sich letztlich aber für den VfB Lübeck entschied und seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 verlängerte. „Ich fühle mich wohl in Lübeck. Warum sollte ich dann den Club verlassen?“

Spätestens im Rahmen der ersten Einheit am Mittwoch, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, wird „Hobscher“ dann auch auf einige Neuverpflichtungen treffen. Dren Feka (Drochtersen/Assel), Thorben Deters (Lüneburger SK), Mirko Boland (Adelaide United/Australien) oder Michael Luyambula (Birmingham City U23) werden das sein. Vielleicht auch noch der eine oder andere mehr? Rocco Leeser baut vor: „Am Mittwoch werden wir den neuen Kader definitiv noch nicht komplett zusammenhaben. Mindestens drei bis vier Plätze werden noch frei sein“, so der Sportdirektor des VfB Lübeck, der zusammen mit dem Trainerteam daran arbeitet, letztlich mit 22 Feldspielern und drei Torleuten in die Spielzeit 2020/2021 gehen zu können.

Verlassen hatten zuvor mit Malte Schuchardt, Kresimir Matovina, Miguel Fernandes, Fabio Parduhn, Corvin Bock (alle Ziel unbekannt), Daniel Halke (FC Schönberg 95), Zeki Erkilinc (FC Giessen), Dennis Hoins (private Gründe), Kim Dongsu (zurück nach Südkorea) und Ahmet Arslan (Holstein Kiel) insgesamt zehn Kicker den Staffelsieger der Regionalliga Nord.

Gespräche gibt es mit aktuell Hendrik Bombek. Der 21-jährige Innenverteidiger (nur zwei Einsätze in der Saison 2019/20), der der Ligamannschaft seit Januar 2019 angehört, soll einen neuen Vertrag erhalten, aber zunächst nicht für den VfB auflaufen. „Es ist wichtig für ihn, dass er Spielpraxis erhält. Wir sind der Meinung, dass er sich gut entwickelt hat. Aktuell reicht es aber bei uns noch nicht für die 3. Liga. Deshalb wäre es gut für ihn, wenn er nun bei einem Regionalligisten unterkommt, um dort zu reifen, wir ihn also verleihen können“, bestätigt Leeser, um trotzdem deutlich zu formulieren: „Wir möchten mit ihm verlängern. Wie wären ja blöd, wenn wir einen Abwehrspieler, der noch viel Luft nach oben hat, so einfach wegschicken.“