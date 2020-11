3. Liga : VfB Lübecks Sven Mende betont forsch: „Wir haben Blut geleckt“

Mit der Rückkehr eines Duos hat der VfB Lübeck zuletzt in die Erfolgsspur gefunden und will gegen Verl nachlegen.

von Sascha Sievers

15. November 2020, 17:10 Uhr

Lübeck | Nachdem es drei Niederlagen und elf Gegentore für den VfB Lübeck gehagelt hatte, feierte der Aufsteiger zuletzt zwei Siege in Folge und stellte damit den Anschluss an das Tabellenmittelfeld der 3. Liga her. Jeweils drei Spiele Außen vor und zuletzt zweimal wieder von Beginn an dabei war neben Kapitän Tommy Grupe auch Mittelfeldspieler Sven Mende. Allein auf die Rückkehr des Duos aber wollte Mende die kleine Erfolgsserie nicht zurückführen. „Wir haben einfach als Mannschaft besser verteidigt“, sagt der 26-Jährige vor der Auswärtspartie am Montag gegen Mitaufsteiger SC Verl bescheiden.

Mende ist keiner, der in den Vordergrund drängt. Der gebürtiger Schwabe gibt sich zurückhaltend. Angst und Schrecken verbreitet der defensive Mittelfeldspieler auf den ersten Blick auch nicht. Der 26-Jährige ist mit einer Körperlänge von 1,86 Metern zwar groß gewachsen, von der Statur her aber eher ein Leichtgewicht. Nicht überdurchschnittlich schnell, nicht überdurchschnittlich kopfballstark, nicht überdurchschnittlich torgefährlich – Mende ist auffallend unauffällig. Und dennoch ist er eine der tragenden Säulen im Team des Aufsteigers – als Stratege, Organisator und Regulativ. Wie wichtig Mende tatsächlich für den VfB ist, wird immer dann deutlich, wenn er nicht dabei ist.

„Er sorgt in unserem Spiel für Balance, sichert in der Defensive positionsgetreu ab und gibt uns im Spielaufbau gute Optionen“, lobt Coach Rolf Landerl seinen Sechser, der unauffällig erscheint, sich bei den Grün-Weißen aber den Status unverzichtbar erarbeitet hat. Mende sei ein absoluter Teamplayer, der unermüdlich für die Mannschaft rackere und ein positiver Typ, betont der VfB-Trainer.

Weil Landerl zuletzt zwei Mal dieselbe Startelf ins Rennen schickte und nicht enttäuscht wurde, dürfte der 26-Jährige am Montag erneut von Beginn an dabei sein. Im Duell der Aufsteiger wird der ehemalige Juniorennationalspieler, der 2011 Vizeeuropameister und WM-Dritter mit der U17 wurde, in Paderborn sein mittlerweile 103. Spiel für den VfB absolvieren. Dass die Gastgeber nach Paderborn umziehen müssen, könnte für Mende ein gutes Omen sein. In der Vorbereitung testete der VfB gegen den in der Benteler Arena heimischen Zweitligisten SCP: Der nicht als Torjäger vom Dienst bekannte 26-Jährige erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Zunächst aber wird sich der 2016 vom SV Wehen Wiesbaden an die Lohmühle gewechselte Mende auf seine Kernkompetenz beschränken, das Zentrum stabilisieren, seine Mitspieler dirigieren, Anspiele auf den torgefährlichen Angreifer Janjic verhindern und Impulse nach vorne geben. „Wir haben Blut geleckt und wollen auch gegen Verl gewinnen“, sagt der Schwabe zwar ungewohnt forsch, jedoch im gewohnt zurückhaltenden Ton, so dass diese Aussage fasst untergeht. Das passt zu seiner Art Fußball zu spielen: auffallend unauffällig, aber von großer Bedeutung für den VfB.

Infos zum Spiel

SC Verl – VfB Lübeck

Anstoß:Montag, 19 Uhr, Benteler Arena, Paderborn. – Live-Übertragung im TV/Streaming: Magenta Sport. – Es fehlen: Gommert (Muskelfaserriss), Kircher (Adduktorenprobleme), Ramaj (Schlüsselbeinbruch), Rüdiger (Muskelbündelriss), Shalom (Meniskus-Op). –Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Malone, Grupe, Okungbowa – Mende – Riedel, Zehir, Boland, Hertner – Steinwender, Deichmann.