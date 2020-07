3. Liga : VfB Lübecks Abenteuer beginnt

Als erster Drittligist hat Aufsteiger VfB Lübeck das Training in Vorbereitung auf die neue Fußballsaison am Mittwoch aufgenommen.

09. Juli 2020, 17:09 Uhr

Lübeck | Als erster der 20 Fußball-Drittligisten hat der VfB Lübeck am Mittwoch das Training in Vorbereitung auf die voraussichtlich Mitte September beginnende Saison 2020/21 aufgenommen. Um 15.05 Uhr starteten die Grün-Weißen bei leichtem Nieselregen auf dem Nebenplatz der Lohmühle ihre erste Übungseinheit nach der Urlaubspause. Chefcoach Rolf Landerl begrüßte 20 Feldspieler und drei Torhüter, sowie seinen neuen Co-Trainer Lukas Pfeiffer und Athletikcoach Janning Michels. Zuschauer waren nicht zugelassen. Wegen der Corona-Krise fand der erste Arbeitstag der Profis unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Selfies mit den Fans und Autogramme schreiben gehörte also diesmal nicht zu den Tätigkeiten der Lübecker, die zunächst auf drei Kabinen aufgeteilt wurden und Merkblätter zum Thema Hygiene studieren mussten. Der VfB hat sich an die aktuell gültigen Bestimmungen Schleswig-Holsteins zu halten. Im nördlichsten Bundesland ist bisher nur ein Sportbetrieb für Gruppen bis zu zehn Personen möglich. Zweikämpfe und Körperkontakt sind zwar erlaubt, Testspiele aber noch bis zum 9. August im Norden untersagt.

Der VfB hat beim Gesundheitsamt eine Sondergenehmigung beantragt, als Profimannschaft uneingeschränkt trainieren zu dürfen. Bis diese jedoch erteilt ist, gelten weiter die strengen Corona-Beschränkungen. Daher mussten die Grün-Weißen an ihrem ersten Arbeitstag als Drittligist auf ein Spiel 11:11 verzichten.



Testspieler geben Gas





Nach Begrüßung und kleiner „Laufschule“ mit Co-Trainer Pfeifer und Athletikcoach Michels wurde in Zehner-Gruppen mit Ball trainiert. In den Kleinfeld-Spielen ging es ordentlich zur Sache. Neben den Neuzugängen Mirko Boland (Adalaide United), Thorben Deters (Lüneburger SK), Dren Feka (SV Drochtersen/Assel) und Michael Luyambula (Birmingham City U23) legten sich vor allem die Testspieler Justin Eilers und Lennard Sowah mächtig ins Zeug. Der frühere Drittliga-Torschützenkönig Eilers (32), der in der Saison 2015/16 Dynamo Dresden mit 23 Treffern in die 2. Bundesliga geschossen hatte, hofft nach einem Jahr ohne Verein beim VfB auf die Rückkehr ins Profigeschäft. Verteidiger Sowah (27), einst beim HSV ausgemustert und zuletzt vereinslos, will sich in Lübeck ebenfalls für einen Vertrag empfehlen. Beide waren auch bei den Donnerstag-Einheiten und den vorgeschriebenen und regelmäßig durchzuführenden Corona-Tests mit von der Partie. Noch nicht dabei war derweil Neuzugang Osarenren Okungbowa. Der 26-Jährige bestreitet mit dem Floridsdorfer AC in der zweiten österreichischen Liga noch Punktspiele und wird erst Mitte Juli auf der Lohmühle erwartet.



Stürmer im Visier





Bis dahin könnte der Kader weitere Verstärkungen erhalten haben. Der VfB hatte zuletzt Interesse an der Verpflichtung von Rechtsaußen Martin Harnik (33, zuletzt HSV) und Mittelstürmer Philipp Hosiner (31) von Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC bekundet, um die durch den Wechsel von Ahmet Arslan zu Holstein Kiel entstandene Lücke in der Offensive zu schließen.



Youngster gesucht





Möglicherweise könnte es darüber hinaus in den nächsten Tagen zu einem Deal mit der KSV Holstein kommen. Der Landesrivale plant nach Informationen unserer Zeitung, Innenverteidiger Tobias Fleckstein zu verleihen. In der Defensive hat der VfB Handlungsbedarf, braucht vor allem junge Spieler. Denn: Im 18-Mann-Kader müssen laut DFB-Regularien Woche für Woche vier Spieler stehen, die nach dem 1. Juli 1997 geboren sind und für eine deutsche Auswahlmannschaft spielberechtigt wären. Aktuell stehen mit Torhüter Michael Luyambula, Defensiv-Allrounder Sören Lippert und dem aus der eigenen A-Jugend aufrückten Jamie Shalom dem VfB nur drei Spieler dieser Kategorie zur Verfügung. Fleckstein, der einst bei Schalke 04 ausgebildet wurde, könnte mit seinen 21 Jahren dem VfB also in doppelter Hinsicht helfen.