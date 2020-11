3. Liga : VfB Lübeck zieht aus Misserfolgen die richtigen Lehren

Erneut defensiver, erneut erfolgreich: Der VfB Lübeck hat erkannt, wie es in der 3. Liga laufen muss.

von Sascha Sievers

08. November 2020, 18:19 Uhr

Lübeck | Mit dem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg setzte der VfB Lübeck am Sonntag in der 3. Liga zu einer kleinen Serie an. Der mannschaftlichen Geschlossenheit und einer erneut etwas defensiveren Ausrichtung war es zu verdanken, dass die Grün-Weißen zum zweiten Mal in Folge gewannen. „Wir sind anfangs in Verlegenheit geraten, dann aber besser ins Spiel gekommen und haben am Ende als Kollektiv leidenschaftlich und mit viel Herz verteidigt“, sagte Trainer Rolf Landerl und sprach von einem Sieg der Moral und der Mentalität.

Im Kampf um den Klassenerhalt zählt nicht das Spektakel, sondern allein der Ertrag. Zu dieser Erkenntnis ist der Aufsteiger nach den Misserfolgen zu Saisonbeginn offensichtlich gekommen: „Wir hatten Schwierigkeiten, haben dann das Spiel aber gut angenommen und müssen uns sicher nicht schämen, in welcher Art und Weise wir es gewonnen haben“, sagte der Österreicher, dessen Elf in den ersten Drittligapartien für couragierte, offensiv ausgerichtete Auftritte oft Lob, aber keine Punkte eingeheimst hatte.

Dass erneut hinten die Null stand, freute besonders Abwehrchef Tommy Grupe: „Wir haben wieder viel als Mannschaft gut wegverteidigt“, lobte der VfB-Kapitän und bezog auch die nicht berücksichtigten Spieler mit ein. „Ohne die Zuschauer, die uns sonst wie ein zwölfter Mann unterstützen, war es heute besonders wichtig, dass die Ersatzspieler und auch die Jungs auf der Tribüne uns gepusht und motiviert haben. Alle waren heute am Sieg beteiligt“, sagte der 28-Jährige.

Darüber hinaus war der VfB dem Gegner in Sachen Effizienz voraus. Während Uerdingen es verpasste, aus mehreren guten Gelegenheiten Kapital zu schlagen und eine anfangs nicht unverdiente Führung vorzulegen, nutzte der VfB eine von insgesamt nur wenigen Möglichkeiten. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Grün-Weißen aus sieben sieglosen Spielen gelernt haben.