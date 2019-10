Fussball-Regionalliga : VfB Lübeck vor dem Heimspiel: Das Kollektiv soll es richten

Sportdirektor Stefan Schnoor betont vor der Partie gegen Werder Bremen II die Bedeutung des Zusammenhalts beim VfB Lübeck.

04. Oktober 2019, 16:10 Uhr

Lübeck | Häufig genug stehen andere Akteure im Fokus. Die so genannten „Unterschiedsspieler“ etwa, die im Fußball schon immer gefragt waren.

Bei Regionalligist VfB Lübeck, der am Sonntag (14 Uhr) den SV Werder Bremen II empfängt, ist das vor allem Ahmet Arslan, der mit neun Saisontreffern die Torjägerliste der vierten Liga anführt. Akteure wie der 25-Jährige, der zuletzt mit einem Bänderanriss gegen den Hamburger SV II spielte, können eine Partie allein entscheiden – in der Meisterschaft aber sind sie nicht allein der Schlüssel zum Erfolg. Dafür bedarf es auch stillerer Vertreter, die verlässlich ihren Job erledigen. Beim VfB Lübeck bildet etwa Florian Riedel einen solchen Baustein zum Erfolg.

Belohnung für Leistungen

Der Defensivmann, der im Sommer 2018 vom FC Viktoria 1889 Berlin zum schleswig-holsteinischen Traditionsverein gewechselt ist, belohnte sich zuletzt beim 3:2-Sieg an der Hagenbeckstraße mit seinem ersten Saisontor für die guten Leistungen.

Respekt innerhalb des VfB

Der 29-Jährige, der in Werdau (Sachsen) geboren wurde, genießt großen Respekt in Reihen des VfB. „Florian ist jemand, der viel auf dem Platz arbeitet, viel investiert und der sich so in der Mannschaft einen guten Stand erarbeitet hat. Er ist sicherlich ein Plus für Lübeck. Auf seiner Position gibt es in der Regionalliga kaum Vergleichbares“, verteilt Stefan Schnoor ein dickes Lob an den fleißigen Rieder – ohne die anderen dabei zu vergessen: „Bei uns spielt auch Tommy Grupe konstant auf hohem Niveau und hat selten einen Ausrutscher nach unten. Das gilt auch für Ryan Malone, der vor allem mit Mentalität und Wille überzeugt. Von ihm können sich andere eine Scheibe abschneiden und sich ihn zum Vorbild nehmen“, so der VfB-Sportdirektor und verdeutlicht seine Philosophie:

Ich bin und war mehr ein Mannschaftsspieler. Ohne die Unterstützung der anderen funktioniert es für niemanden im Fußball. Deshalb wird meiner Meinung nach der Begriff ‚Unterschiedsspieler‘ zu hoch gehängt. Stefan Schnoor

Unterstützung durch Fans

Mannschaftliche Geschlossenheit soll die Lübecker auch im Heimspiel gegen Werder Bremen II (Tabellenvierter, 21 Punkte) zum Erfolg führen. „Werder steht nicht zu Unrecht oben, wirkt viel gefestigter als etwa der HSV II. Ich erwarte ein schönes Spiel, mit viel Tempo, in dem ich gute Chancen für uns sehe, auch erfolgreich zu sein“, so Schnoor, der nicht nur auf das Kollektiv und „Unterschiedsspieler“, sondern auch auf die Fans an der Lohmühle setzt: „Für das Team ist diese Unterstützung wichtig. Das hat man zuletzt in Hamburg gesehen. Es ist nicht selbstverständlich in der Regionalliga, dass gut 500 zu einem Auswärtsspiel mitfahren. Wir werden alles dafür tun, damit die Euphorie anhält, der Funke vom Platz überschwappt“, verspricht Lübecks Sportdirektor.