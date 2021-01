3. Liga : VfB Lübeck verspielt Führung im Kellerduell

Der VfB Lübeck verliert das Kellerduell gegen Zwickau mit 1:2 (1:0) und wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg.

von Sascha Sievers

10. Januar 2021, 16:16 Uhr

Zwickau | Die Situation im Abstiegskampf der 3. Liga hat sich für den VfB Lübeck verschärft. Im ersten Spiel des neuen Jahres unterlag der Aufsteiger im Kellerduell dem FSV Zwickau mit 1:2 (1:0) und fiel auf den 18. Tabellenplatz zurück. Zum wiederholten Male schaffte es der VfB nicht, eine Führung auch in Punkte umzumünzen und wartet nunmehr bereits seit sechs Partien auf einen Sieg.

Eine Tatsache, die Yannick Deichmann auf die Palme brachte: „Das kotzt mich richtig an, das ist uns einfach zu oft passiert“, sagte der VfB-Angreifer nach der Partie am Mikrofon von Magenta Sport. „Wir müssen jetzt Klartext reden, das analysieren und dann Eier zeigen und nach einer Führung das Spiel auch einmal zu Ende spielen.“ Trainer Rolf Landerl pflichtete seinem Angreifer bei: „Auch ich bin stinksauer, dass wir nach der Führung und einer passablen ersten Halbzeit dieses Spiel noch verloren haben. “

Einige Wechsel in der Startformation

In gewohnter 3-1-4-2-Formation verzichtete Landerl zunächst auf den quirligen Angreifer Elsamed Ramaj, der sich nach seinem Schlüsselbeinbruch zu Saisonbeginn wieder zurückgekämpft hatte. Der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallene Mirko Boland indes kehrt nach zwei Spielen Pause wieder zurück in die Startelf, die Landerl im Vergleich zum letzten Spiel des Jahres gegen Meppen (0:2) auf drei Positionen veränderte: Marvin Thiel und Thorben Deters mussten auf die Bank, Soufian Benyamina schaffte es nicht in den Spieltagskader. Neben Boland durften dafür Pascal Steinwender und Nico Rieble von Beginn an ran.

In der ausgeglichenen Anfangsphase boten sich dem VfB die ersten Möglichkeiten. Deichmann setzte den Ball aus halbrechter Position am FSV-Kasten vorbei (7.). Fünf Minute später steckte Boland auf Steinwender durch. In höchster Not klärte Jozo Stanic im Strafraum zur Ecke. In der Folge erarbeiteten sich die Gäste eine optische Überlegenheit, ohne sich zunächst weitere Chancen zu erspielen. Erst nach 34 Minuten wurden die Grün-Weißen wieder gefährlich – und nutzten ihre dritte Möglichkeit: Boland setzte mit einem Steckpass in die Tiefe Deichmann in Szene, der das Leder aus 14 Metern mit dem Außenrist zur verdienten Führung ins lange Eck streichelte. Kurz vor der Pause legte auf der Gegenseite Ronny König für Dustin Willms ab, dessen Schuss von der Strafraumkante jedoch zur sicheren Beute von VfB-Keeper Lukas Raeder wurde (41.).

Keine gute zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel intensivierte der FSV seine Offensivbemühungen, der VfB geriet unter Druck. Zwickau kam zu Chancen – und nach einer guten Stunde nicht unverdient zum Ausgleich. Nachdem Willms zweimal gescheitert war, bugsierte der 37-jährige König eine Hereingabe des eingewechselten Leon Jensen zum 1:1 über die Linie (64.). Ein Treffer, der sich angedeutet hatte, weil die Landerl-Elf kaum noch für Entlastung sorgen konnte. Die Sachsen blieben am Drücker, wirkten gefestigter und kontrollierten das Geschehen. Erst neun Minuten vor Schluss wurde der VfB das erste Mal wieder gefährlich, als der eingewechselte Thorben Deters aus 18 Metern einfach Mal abzog, FSV-Schlussmann Brinkies jedoch zur Ecke klärte. Zwei Minuten später probierte es Manfred Starke aus fast identischer Position auf der Gegenseite – und traf per Linksschuss zum 2:1 für die Gastgeber.

Der VfB versuchte vergeblich, noch zum Ausgleich zu kommen und hätte in der Schlussminute fast durch Schröter noch den dritten Gegentreffer kassiert, den Raeder nach einem Konter verhinderte.

Statistik

FSV Zwickau – VfB Lübeck 2:1 (0:1)

FSV Zwickau: Brinkies – Stanic, Nkansah, Frick, Schikora – Wolfram (46. Schröter), Reinhardt (46. Jensen), Könnecke, Coskun (61. Starke) – Willms, König

VfB Lübeck: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Mende – Steinwender (85. Malone), Zehir, Boland (61. Deters), Rieble – Deichmann, Röser (69. Ramaj).

SR: Florian Lechner (Hornstorf). – Zuschauer: keine.

Tore: 0:1 Deichmann (35.), 1:1 König (64.), 2:1 Starke (84.)