3. Liga : VfB Lübeck verspielt 2:0-Führung in Wiesbaden

Beim SV Wehen Wiesbaden verliert Drittliga-Neuling VfB Lübeck nach 2:0-Vorsprung noch mit 2:4 (2:1).

Sascha Sievers

15. Dezember 2020, 21:00 Uhr

Wiesbaden | Einen bitteren Abend erlebten die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck kurz vor dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Im vorletzten Spiel des Jahres verspielte der Aufsteiger am Mittwoch eine zwischenzeitliche 2:0-Führung und musste sich dem SV Wehen Wiesbaden letztlich mit 2:4 (2:1) geschlagen geben.Die Lübecker warten nunmehr seit vier Spielen auf einen Sieg und stehen am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Meppen unter Zugzwang.

Landerl bringt vier Neue

Gleich vier Veränderungen nahm VfB-Trainer Rolf Landerl im Vergleich zum 1:1 zuletzt gegen Magdeburg in der Startelf vor: Für Yannick Deichmann (gesperrt), Mirko Boland (verletzt), Soufian Benyamina und Osarenren Okungbowa durften Sven Mende, Marvin Thiel, Martin Röser und erstmals auch Youngster Lukas Wolf von Beginn an ran.

Landerl änderte allerdings nicht nur das Personal, sondern auch seine Formation: Statt wie gewohnt in einem 3-1-4-2 schickte der Österreicher seine Elf in einem 3-4-2-1-System aufs Feld, in dem Mende und Ersin Zehir die Doppelsechs bildeten und Pascal Steinwender als einzige Spitze auflief.

VfB erwischt guten Start

Die Lübecker legten engagiert los. Nach einer Viertelstunde ergab sich die erste Chance: Steinwender bediente Thorben Deters, der zwar SVW-Keeper Tim Boss tunnelte, doch Marvin Ajani klärte auf der Torlinie. Die Landerl-Elf blieb dran, machte vor allem über die Außenbahnen mächtig Dampf – und legte in der 23. Minute nicht unverdient die Führung vor: Tommy Grupe wurde von Dennis Kempe im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den Elfmeter verwandelte Zehir souverän zum 1:0 für den VfB, der seine drei letzten Strafstöße noch verschossen hatten.

Die Führung gab den Gästen weiteres Selbstvertrauen. Acht Minuten später packte Martin Röser den Hammer aus – sein Freistoß-Knaller klärte Boss mit viel Mühe zur Ecke. Erst sieben Minuten vor der Pause wurde es auf der anderen Seite das erste Mal gefährlich. Nach einem Korte-Eckball köpfte Kempe den Ball aus der Nahdistanz hauchzart am Lübecker Kasten vorbei. Der VfB zeigte sich unbeeindruckt: Im Gegenzug setzte sich Deters durch – und scheiterte am Aluminium (39.). Kurz darauf zielte der Ex-Lüneburger genauer und erhöhte nach einer Thiel-Flanke den Vorsprung seiner Elf (39.).

Dämpfer kurz vor der Pause

In die Pause retten aber konnten die Gäste die Zwei-Tore-Führung nicht. In der Nachspielzeit verkürzte Kempe nach einer Ajani-Ecke per Kopf. VfB-Schlussmann Lukas Raeder gab dabei eine unglückliche Figur ab, sodass es nur mit einer knappen Führung der Gäste in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel geriet die Landerl-Elf unter Druck, weil es an Entlastung fehlte und Wiesbaden mit mehr Elan den Vorwärtsgang einlegte. Die VfB-Defensive stand allerdings stabil und ließ lange Zeit nichts zu.

Wehen dreht Spiel per Doppelschlag

Dann aber leisteten sich die Gäste innerhalb von wenigen Minuten gleich zwei kapitale Aussetzer. Zunächst hatte Dominik Prokop am Strafraum zu viel Platz, nahm Maß und glich mit einem satten Schuss aus (68.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später holte Grupe im Strafraum Maurice Malone von den Beinen. Phillip Tietz ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte die Gastgeber in Front.

Lübeck versuchte noch einmal eine Antwort zu finden, konnte sich aber nicht mehr entscheidend durchsetzen. Stattdessen machte Jakov Medic (89.) nach einem Konter für den Zweitliga-Absteiger den Sack zu, sodass der VfB mit leeren Händen die 500 km lange Heimreise antreten musste.

Statistik

SV Wehen Wiesbaden – VfB Lübeck 4:2 (1:2)

SV Wehen Wiesbaden: Boss – Ajani (90. Kuhn), Mockenhaupt, Medic, Kempe – Gürleyen, Lais – Guthörl (46. Prokop), Malone, Korte (84. Niemeyer) – Tietz

VfB Lübeck: Raeder – Riedel (81. Malone), Grupe, Rieble – Deters, Zehir, Mende, Thiel – Wolf (76. Rüdiger), Röser – Steinwender (80. Hebisch)

SR: Franz Bokop (Vechta) – Zuschauer: keine.

Tore: 0:1 Zehir (23./Foulelfmeter), 0:2 Deters (39.), 1:2 Kempe, (45.+1), 2:2 Prokop (68.), 3:2 Tietz (70./Foulelfmeter), 4:2 Medic (89.).