Ärgerlicher Spielausfall : VfB Lübeck verpasst Etappenziel

In der Fußball-Regionalliga musste der VfB Lübeck eine Zwangspause einlegen, während der Spitzenreiter gewann.

Avatar_shz von cje

10. Dezember 2019, 10:48 Uhr

Lübeck | Das eigentliche Ziel bis zur Winterpause ist für Fußball-Regionalligist VfB Lübeck unverschuldet nicht mehr erreichbar. „Wir wollen den Rückstand im Winter bis auf einen Punkt verkürzen“, hatte Trainer Rolf Landerl als Marschroute ausgegeben – am Sonnabend um 14 Uhr war das Makulatur. Da traf nach Dauerregen in Norderstedt die Absage der Partie beim FC St. Pauli II beim VfB ein – einen Nachholtermin gibt es erst im neuen Jahr. Entsprechend verärgert war man bei den Lübeckern, die Spitzenreiter Wolfsburg II tatenlos auf zehn Punkte (bei nun drei Spielen mehr) davon ziehen lassen mussten. Sechs davon kann der VfB in Kiel gegen die Holstein-Reserve (15.12.) und auf der Lohmühle gegen Altona 93 (21.12.) aufholen. So denn aufgrund der schlechten Platzverhältnisse gespielt werden kann.

Suche nach Sportchef zieht sich hin

Gut drei Wochen ist es nun her, dass Stefan Schnoor als Sportdirektor des VfB zurückgetreten ist. Mit seinem Ausscheiden entstand in der sportlichen Führung zwischen Trainerteam und Vorstand ein Vakuum – schließlich ist auch die Position des Sportvorstands seit dem Ausscheiden von Michael Hopp im Frühjahr unbesetzt. In den letzten Wochen des Jahres ist deshalb Aufsichtsratsmitglied und Ex-Kapitän Timo Neumann mehr in die sportliche Mitverantwortung gerückt.

„Wir beschäftigen uns natürlich mit der Personalie Sportdirektor“, sagte VfB-Vorstandssprecher Thomas Schikorra (Foto) in der vergangenen Woche. „Ein paar Gespräche wurden auch bereits geführt. Aber es ist auch so, dass uns andere Vorkommnisse Zeit rauben. Denn bei uns sind es letztlich immer die gleichen Personen, die sich um diese Dinge kümmern müssen.“

Spätestens in der Winterpause, so ist der Zeitplan, soll ein neuer Sportchef bei den Grün-Weißen installiert sein. „Die Entscheidungen, die möglicherweise im Winter zu treffen sind, können wir auch in der jetzigen Besetzung fällen“, erklärte Schikorra. „Aber spätestens die Planung der neuen Saison muss in den Händen des neuen Sportdirektors liegen.“

Kaum geeignete Kandidaren für Schnoor-Nachfolge

Geeignete Kandidaten finden sich auf Anhieb nur wenige. Frei verfügbare Manager, die ihre Qualitäten bereits nachwiesen und das Profigeschäft kennen, gibt es kaum – und frühere Bundesliga-Manager werden weder nach Lübeck wechseln noch bezahlbar sein. In der Region ist mit Ex-VfB-Trainer Peter Schubert (zuletzt Eutin 08) ein Kandidat zu finden, der Geschäft und Markt einigermaßen gut kennt. Andere Optionen gäbe es, indem bisher vor allem als Trainer tätige Personen, die durch gutes Auge für die Kaderplanung auffielen, in die engere Wahl genommen würden: Marc Fascher (derzeit Scout für Darmstadt 98), Michael Feichtenbeiner (derzeit Co-Trainer beim FC Liefering) oder Karsten Neitzel (zuletzt Trainer bei RW Essen) wären die Kategorie, für die auch ein Sportchef-Job in Lübeck interessant werden könnte.