Fussball-Regionalliga : VfB Lübeck startet mit vier Testspielern ins neue Jahr

Trainer Rolf Landerl bittet am Mittwoch zum Trainingsauftakt in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Personell wird sich etwas tun.

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 14:42 Uhr

Lübeck | Wenn der VfB Lübeck am Mittwoch auf dem Trainingsplatz erstmals wieder zusammenkommt, um sich auf die verbleibenden 13 Spiele in der Fußball-Regionalliga vorzubereiten, werden mehrere Testspieler mit dabei sein. Sportdirektor Rocco Leeser hat zwei Akteure aus seiner Heimat Holland und zwei afrikanische Spieler eingeladen, sich im Training vorzustellen. Alle vier sollen eine Woche bleiben und in den Tests bei Hansa Rostock (18. Januar, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) und gegen den Hamburger SV (23. Januar, Lohmühle) einsatzbereit sein.

Konkret handelt es sich bei den Testspielern um die niederländischen Außenstürmer Zeki Erkilinc (21, FC Dordrecht) und Dylan George (21, ohne Verein, zuletzt Twente Enschede), den ghanaischen Mittelfeldspieler Maxwell Baakoh (25, Asante Kotoko FC) und Angreifer Arzouma Ives Bambara (26, ohne Verein, zuletzt Nusaybin Belediyespor) aus Burkina Faso. Mit dem Ghanaer Baakoh sind die Aufenthaltsformalitäten weitgehend geklärt. „Bei Bambara könnte es sein, dass es noch ein, zwei Tage länger dauert, bis er sich bei uns vorstellen kann“, erklärt Leeser. „Da müssen noch einige Dinge bezüglich des Visums geklärt werden.“ Besonderes Augenmerk gilt möglicherweise Dylan George, der als prominentester der vier Testkandidaten bereits 15 Einsätze in der holländischen Ehrendivision vorweisen kann. Der Linksaußen ist allerdings seit Saisonbeginn vertragslos.

Auch deshalb ist Leeser froh, dass sich die Spieler zum Probetraining stellen. „Das ist nicht nur für uns wichtig. Auch die Spieler sollten ja ein Interesse daran haben, ob sie zu uns passen und mit dem Trainer harmonieren“, erklärt er und berichtet von zahlreichen Kandidaten, die das anders sehen. „Wenn ein Spieler, der zuletzt höherklassig gespielt hat und regelmäßig zum Einsatz kam, nicht zum Probetraining kommen will – okay. Aber von Spielern, die zuletzt weniger gespielt haben, erwarte ich das eigentlich.“

Der neue VfB-Sportchef hat zudem einige kuriose Gehaltswünsche in den zahlreichen Gesprächen der vergangenen Wochen erlebt. „Wenn ich höre, dass ein junger Spieler, der nach der A-Jugend noch nichts erreicht hat, 6000 Euro netto monatlich verdienen möchte, kann ich nur mit dem Kopf schütteln“, betont Leeser. „Verrückte Dinge werden wir nicht machen.“

Das gilt, obwohl die Lübecker auch in der Rückrunde vermutlich auf den langwierig erkrankten Dennis Hoins verzichten müssen und zudem auch Marcel Schelle um Auflösung seines Vertrages bat. Der Edeltechniker, der nie wirklich in Lübeck ankam und bei seinen 13 Einsätzen meist enttäuschte, liebäugelt mit einem Wechsel zum Südwest-Regionalligisten SSV Ulm.

Auch deshalb ist klar, dass der VfB in der Winterpause tätig werden muss. Unter Druck will Leeser sich dennoch nicht setzen lassen. „Wir haben noch Zeit“, sagt er. „Erfahrungsgemäß ist es so, dass gegen Ende des Transferfensters noch mehr Bewegung in den Markt kommt.“ Spätestens wenn Zweit- und Drittligisten sich (deutlich früher als der VfB) den ersten Punktspielen nähern, werden dort einige Spieler ohne Einsatzperspektive auf den Markt kommen. Bei anderen, die bis dahin noch keinen Verein gefunden haben, dürften die Gehaltsvorstellungen ein anderes (und für den VfB vielleicht realistischeres) Maß annehmen. „Eins steht auf jeden Fall fest“, betont Leeser: „Mit den vier Testspielern sind unsere Überlegungen nicht abgeschlossen. Es wird auf jeden Fall noch etwas passieren.“