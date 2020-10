3. Liga : VfB Lübeck: Morten Rüdiger erneut ausgebremst

Nach der Nichtnominierung zum Drittliga-Auftakt bremst VfB Lübecks Morten Rüdiger nun eine Verletzung aus.

01. Oktober 2020

Lübeck | Als Fußballer Morten Rüdiger im Januar den insolventen FC Rot-Weiß Erfurt nach 16 Spielen in der 3. Liga und 43 Einsätzen in der Regionalliga Nordost verlassen hat und nach sechs Jahren zurück zu seinem Heimatverein gewechselt ist, war neben dem Drittliga-Aufstieg mit dem VfB Lübeck ein weiteres Ziel klar formuliert: „Ich bin in die Heimat zurück gekommen, um hier Leitfigur zu werden“, sagt der 25-Jährige selbstbewusst. Dieses Vorhaben ist vorerst in den Hintergrund gerückt. Der offensive Mittelfeldspieler zog sich in der Vorwoche im Training einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Konsequenz: mindestens acht Wochen Pause.

„Bei einem Torschuss hat es laut geknallt – ich wusste sofort, dass das nicht nur ein kleiner Muskelfaserriss ist. Dass ich so ausgebremst werde, ist ein fieser Rückschlag“, sagt der 25-Jährige und gesteht, dass die ersten Tage nach der Diagnose schwer waren. „Gerade aufgrund meiner Vorgeschichte, ist das bitter. Jetzt aber muss ich den Kopf wieder hoch bekommen. Dabei helfen mir meine Mitspieler und der Trainer.“

Nach seiner Rückkehr in die Hansestadt war Rüdiger in den ersten vier Regionalligaspielen zum Einsatz gekommen, dann bremste ihn und seine Teamkollegen das Coronavirus aus. Der langen Zwangspause folgte eine ebenso lange Vorbereitungszeit auf die neue Saison. Rüdiger machte sich Hoffnung, trotz der vielen Neuen im Team beim Drittliga-Start an der Lohmühle dabei zu sein. Eine Woche zuvor hatte er im Landespokal gegen SV Eichede 77 Minuten gespielt (3:0).

Doch Rolf Landerl nominierte den Linksfuß nicht für den Saarbrücken-Kader. Rüdiger musste auf die Tribüne, auch weil der VfB-Coach in den DFB-Vorgaben gefangen ist und im Sinne der Talentförderung an jedem Spieltag vier U23-Akteure aufbieten muss – die Grün-Weißen haben nur fünf Spieler dieser Kategorie im Kader.

„Natürlich war ich enttäuscht, dass ich beim ersten Spiel nicht dabei war. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen“, sagt Rüdiger und reagierte professionell: Der Mittelfeldspieler gab im Training Gas. „Ich war gut drauf, doch dann kommt diese Verletzung dazwischen“, hadert der gebürtige Lübecker, der neben Marvin Thiel, Youngster Jamie Shalom und Routinier Benjamin Gommert einer von vier Spielern im Drittliga-Aufgebot ist, der bereits in der Jugend für die Grün-Weißen gespielt hat. Lübeck ist seine Stadt, der VfB sein Verein, hier wurde er ausgebildet, schaffte 2013 mit der U19 den Bundesliga-Aufstieg. Rüdiger taugt zur Identifikationsfigur – seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.

„Dass Morten sich verletzt hat, ist wirklich ganz bitter. Er hatte im Training auf seine Nichtberücksichtigung eine tolle Reaktion gezeigt und sich ordentlich reingehängt – so wie ich es in solch einer Situation erwarte“, sagt Landerl und hofft, dass sich andere ein Beispiel am 25-Jährigen nehmen.

Denn: 18 Akteure für den Spieltagskader zu nominieren, bedeutet auch, neun Spielern zu erklären, dass sie nicht dabei sind. Man könnte die Auswahl Luxusproblem nennen, Landerl bezeichnet es als herausfordernde Aufgabe. Seine Entscheidungsfindung fuße auf drei Faktoren: „Es ist eine Mischung aus den Trainingseindrücken, der Spielausrichtung und der U23-Vorgabe. Und gerade wegen der U23-Regelung wird es häufiger vorkommen, dass Jungs mal nicht dabei sind, obwohl sie damit rechnen“, erklärt Landerl und betont: „Unsere Aufgabe ist es dann, dies zu moderieren.“ Heißt, die Enttäuschten nicht nur bei Laune zu halten, sondern auch Leistung auf dem Trainingsplatz aus ihnen heraus zu kitzeln. Das erfordert Fingerspitzengefühl.

„Der Weg von der Tribüne in die Startelf ist sicherlich ganz kurz in dieser Saison“, sagt Landerl und erwartet, dass seine Spieler professionell mit Enttäuschungen umgehen, um den Erfolg der Gemeinschaft nicht zu gefährden. „Wenn jemand beleidigt ist oder sich hängen lässt, lässt er seine Teamkollegen im Stich und ist nicht bereit für den Moment, wenn er gebraucht wird“, so Landerl und verweist darauf, dass sich im Fußball das Blatt schnell wenden kann.

Morten Rüdiger habe sich trotz der Enttäuschung vorbildlich verhalten – bis ihn nun eine Verletzung ausbremst. Sein Nahziel ist daher um einiges bescheidener, als noch bei seiner Rückkehr zum VfB im Januar: „Ich hoffe einfach, dass ich in diesem Jahr noch ein Spiel machen kann.”