3. Liga : VfB Lübeck: Mit neuen Kräften gegen Duisburg zum ersten Saisonsieg

01. Oktober 2020, 16:49 Uhr

Lübeck | Mittelfeld-Dauerbrenner Yannick Deichmann und Trainer Rolf Landerl waren sich einig, dass einige Formulierung unpassend sind. „Wenn wir über die 3. Liga reden, kann es nicht heißen, dass wir am Ziel sind. Wir sind nicht fertig, sondern haben mit dem Aufstieg nur einen Schritt erreicht“, sagte Deichmann selbstbewusst vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den MSV Duisburg. .

Auch der VfB-Coach stellte bei der Pressekonferenz am Donnerstag klar, dass die Lübecker „mittendrin sein wollen“, nicht nur einfach dabei. So ist nach einem 1:1 gegen Saarbrücken und der 0:1-Pleite zuletzt in Unterhaching der erste Saisonsieg das Ziel gegen den ambitionierten MSV, der ebenfalls erst einen Punkt geholt hat. „Wir müssen mutig sein und sollten das Selbstvertrauen haben, diese Partie positiv zu gestalten“, erklärte Deichmann, der am Sonnabend zum 101. Mal das Fußballtrikot des VfB tragen wird.

Dazu bedarf es jedoch eines anderen Auftretens als in Unterhaching. Landerl hatte seine Elf kritisiert, sie habe erst in der Schlussphase die nötige Aggressivität und Überzeugung an den Tag gelegt. „Wir wollen permanent ein ekliger Gegner sein – mit und ohne Ball“, sagte der Österreicher und fordert die dazu nötigen, „unverhandelbaren Tugenden“ von der Mannschaft auch im Training zuletzt verstärkt ein: „Die Jungs fühlen sich wohl damit und wissen, wie sie sich gegenseitig anstacheln können, damit das Feuer von einem auf den anderen überspringt.“

Eine Extraportion Motivation brauche es an den Spieltagen nicht, verdeutlichte Deichmann: „Klar, in der Kabine sagt vor dem Anpfiff immer irgendjemand noch etwas. Aber wir sind auch ohne besondere Ansprache topmotiviert.“

Eine besondere Spannung hat Landerl in dieser Woche im Training ausgemacht. Die zuletzt verletzt fehlenden Florian Riedel, Tim Kircher und Nicolas Hebisch sind wieder mittendrin und bieten dem Trainer neue Optionen. Auch die neuen Angreifer Soufian Benyamina und Martin Röser hätten die Woche genutzt, um aufzuholen und sich in den Fokus zu rücken. „Alle haben sich richtig reingehängt. Jetzt haben wir eine interessante Kadersituation“, so Landerl und schloss nicht zuletzt auch wegen neuer Alternativen personelle Veränderungen im Vergleich zum Auswärtsspiel in Unterhaching nicht aus.

Infos zum Spiel

VfB Lübeck – MSV Duisburg

Anstoß: Sonnabend, 14 Uhr, Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle. – Es fehlen: Hertner (Bänderriss), Rüdiger (Muskelbündelriss), Shalom (Meniskusriss), Feka (Trainingsrückstand). – Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Malone, Grupe, Rieble – Riedel, Mende, Thiel – Deichmann, Boland – Benyamina, Ramaj.