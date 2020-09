3. Liga : VfB Lübeck kehrt mit Frust aus Unterhaching zurück

Am Sonnabend um 7.30 Uhr kehrt Drittligist VfB Lübeck mit einer 0:1-Pleite im Gepäck vom ersten Auswärtsspiel zurück.

von Sascha Sievers

27. September 2020, 14:24 Uhr

Lübeck | Nach 844 Kilometern Busfahrt kehrte Fußball-Drittligist VfB Lübeck am Sonnabend um 7.30 Uhr vom ersten Auswärtsspiel der neuen Saison aus Unterhaching zurück. Die Stimmung war getrübt von der 0:1 (0:1)-Niederlage am Freitagabend gegen die Spielvereinigung. „Nach so einem Spiel in der Nacht stundenlang im Bus zu sitzen, macht natürlich keinen Spaß“, gestand Rolf Landerl. Der VfB-Coach hatte sich auf dem Rückweg im Bus via Bord-TV zunächst noch einmal die Partie seiner Elf angeschaut und sich seine Gedanken gemacht. Ein bisschen gedöst habe er danach. „An Schlaf aber war nicht zu denken.“

Nach der Rückkehr an die Lohmühle folgte eine kurze Regenerationseinheit. „Das war natürlich kein Highlight, muss aber sein, um die Müdigkeit aus den Beinen zu bekommen“, sagte Landerl, ehe er seine Schützlinge ins freie Rest-Wochenende verabschiedete.

Ausruhen, abschalten, Kraft tanken sollten die Grün-Weißen, ehe die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den MSV Duisburg beginnt. Landerl wird am Montag mit der Mannschaft noch einmal in die Analyse gehen, ehe der Fokus auf die neue Aufgabe gerichtet wird: „Was wir in puncto Galligkeit, Aggressivität und Überzeugung in der Schlussphase gezeigt haben, brauchen wir über einen längeren Zeitraum im Spiel“, hat der Österreicher erkannt, dass in der 3. Liga eine gute Anfangs- und Endphase zu wenig sind, um zu bestehen.

Landerl wird seine Elf aber auch an das Positive erinnern: In den letzten 20 Minuten sei der VfB über die Grundtugenden noch einmal besser ins Spiel gekommen. „Wir haben zunächst Vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Erst der Foulelfmeter zum 0:1 hat uns aus der Bahn geworfen. Am Ende aber haben wir Druck gemacht und uns Chancen erarbeitet. Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir noch einen Punkt geholt hätten“, sagte Landerl.

Dass seine Mannschaft die größeren Kraftreserven hatte, führte der Trainer auf die Tatsache zurück, dass die Grün-Weißen mit der größtmöglichen Professionalität die erste Auswärtspartie angegangen waren. Bereits am Donnerstag war der VfB von Lübeck aus nach München geflogen und hatte im Viereinhalb-Sterne-Hotel Holiday Inn übernachtet, um tags darauf ausgeruht gegen die Spielvereinigung anzutreten. „Das war eine tolle Sache und hat wirklich Spaß gemacht. Besser kann man sich nicht vorbereiten. Man hat auch gemerkt, dass uns das in der Endphase des Spiels geholfen hat: Unterhaching war müde, wir wirkten deutlich frischer“, sagte der VfB-Coach. Abwehrchef Tommy Grupe aber hatte es bereits vor dem Abflug treffend formuliert, als der VfB-Kapitän davon sprach, dass Anreisen per Flugzeug zwar eine Leistungssteigerung erwarten lassen, ein Flug zum Auswärtsspiel aber noch lange keine Punkte garantieren würde.