3. Liga : VfB Lübeck: Großer Kampf, keine Punkte

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck muss sich Dynamo Dresden mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und bleibt sieglos.

von Sascha Sievers

17. Oktober 2020, 15:59 Uhr

Lübeck | Mut, Leidenschaft und Zusammenhalt sind Tugenden, die Rolf Landerl von seiner Mannschaft einfordert. All das bekam der Trainer von Fußball-Drittligist VfB Lübeck am Sonnabend im dritten Heimspiel von seinem Team zu sehen. Zum ersten Saisonsieg aber reichte es nicht. Mit 0:1 (0:0) musste sich der Aufsteiger Zweitligaabsteiger SG Dynamo Dresden geschlagen geben. Zwei Faktoren waren entscheidend für die dritte Saisonniederlage: Nach einem Platzverweis in der Anfangsphase agierten die Grün-Weißen mehr als 80 Minuten in Unterzahl. Und: Die Landerl-Elf nutzte beste Ausgleichschancen nicht.

Der VfB-Coach nahm im Vergleich zur 1:4-Niederlage beim TSV 1860 München drei Veränderungen in der Startelf vor. Für Kapitän Tommy Grupe (muskuläre Probleme) übernahm Osarenren Okungbowa den Platz im Abwehrzentrum. Auf der rechten Seite ersetzte Pascal Steinwender etwas überraschend Florian Riedel. Martin Röser rückte zudem für Torben Deters in die Startformation. Yannick Deichmann wurde von Landerl erneut als zweite Spitze an der Seite von Patrick Hobsch aufgeboten.

Was sich der VfB-Trainer taktisch zurecht gelegt hatte, war allerdings bereits nach wenigen Minuten über den Haufen geworfen. Keeper Lukas Raeder fing einen Freistoß ab und leitete mit einem langen Ball einen Konter ein. Dresden klärte vor Deichmann zur Ecke. In Folge des Eckstoßes traf Ryan Malone beim Versuch mit langem Bein an den Ball zu gelangen Paul Will mit dem Fuß im Gesicht. Schiedsrichter Dr. Max Burda zückte die Rote Karte wegen gefährlichen Spiels (7.) – und brachte damit nicht nur die 1860 Zuschauer im Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle gegen sich auf.

Auf die dezimierten Gastgeber hatte der Platzverweis zunächst belebende Wirkung. Der VfB nahm die Herausforderung an und glich die nummerische Unterzahl mit kämpferischem Einsatz aus. Die Grün-Weißen igelten sich keineswegs tief in der eigenen Hälfte ein, sondern suchten auch den Weg nach vorne. Wirklich gefährliche Aktionen ergaben sich hüben wie drüben aber lange Zeit nicht. Erst in der 38. Minute ergab sich eine gute Möglichkeit – nicht für die Gäste, sondern für den VfB. Nach starker Kombination klatsche ein Steinwender-Schuss ans Lattenkreuz.

Die einzige klare Chance zur Dresdner Führung vergab kurz vor der Pause Patrick Weihrauch, der nach einem Stellungsfehler in der VfB-Abwehr allein auf Raeder zulief, der jedoch per Fußabwehr klärte (45.).

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gastgeber den Gegner tiefer in Empfang. Dynamo erhöhte etwas die Schlagzahl, ohne gefährlich zu werden. Nach zehn Minuten löste sich der VfB aus seinem tiefen Block und nahm wieder aktiv am Geschehen teil. Einige Eckbälle und Unruhe am SG-Strafraum waren die Folge. Von Dynamo kam weiterhin nicht viel. Die erste hochkarätige Möglichkeit aber nutzten die Gäste: Nachdem Christoph Daferner noch verzogen und das Leder am VfB-Kasten vorbei gesetzt hatte (67.), veredelte Philipp Hosiner eine Daferner-Hereingabe und traf zur Führung (68.).

Lübeck aber gab nicht auf und kam sogar ins Kombinationsspiel, weil Dynamo sich etwas zurückzog. Und so ergaben sich sogar Ausgleichschance. Doch nach Solo von Thorben Deters brachte Steinwender den Ball aus der Nahdistanz nicht im Gästekasten unter (75.). Nach einer Deichmann-Flanke köpfte der eingewechselte Sven Mende zudem Dynamo-Keeper Kevin Boll das Leder in die Arme (79.). Die dickste Chane aber versiebte in der 85. Minute Deichmann, der nach einem Konter und einer Thiel-Flanke, den Ball freistehend aus sechs Metern über das Tor drosch.

Statistik

VfB Lübeck – SG Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

VfB Lübeck: Raeder – Malone, Okungbowa, Rieble – Steinwender, Boland, Thiel – Zehir, Röser – Hobsch, Deichmann.

SG Dynamo Dresden: Broll – Kulke, Mai, Knipping, C. Löwe – Stark, Will– Weihrauch – Diawusie, Hosiner, Königsdörffer.

Eingewechselt: Riedel für Röser (16.), Deters für Hobsch (67.), Mende für Steinwender (77.) – Stefaniak für Weihrauch (63.), Daferner für Diawusie (63.), Kade für Hosiner (86.)

Tore: 0:1 Hosiner (68.).

Gelbe Karten: Zehir (Foul), TW-Trainer Franta, Steinwender (beide Unsportlichkeit), Okungbowa (Foul) , Mende (Unsportlichkeit) – Stark (Foul)

Rote Karte: Malone (6. gefährliches Spiel)

SR: Dr. Max Burda (Berlin). – Zuschauer: 1860.