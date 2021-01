3. Liga : VfB Lübeck geht auch gegen Mannheim leer aus

Die Landerl-Elf verliert auch das Nachholspiel gegen Waldhof mit 0:1 und ist in der 3. Liga seit sieben Spielen sieglos.

von Sascha Sievers

13. Januar 2021, 21:23 Uhr

Lübeck | Die Trendwende ist ausgeblieben: Der VfB Lübeck hängt weiter tief im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Die Nachholpartie des 13. Spieltags gegen den SV Waldhof Mannheim verlor der Aufsteiger am Mittwochabend mit 0:1 (0:1) und ist seit nunmehr sieben Spielen sieglos. Bereits zu Saisonbeginn hatten die Grün-Weißen eine sieben Spieltage dauernde Durststrecke durchlebt und nur zwei Punkte in dieser Zeit verbucht. Es folgte ein Zwischenhoch mit vier Dreier in Serie und der anschließende Absturz auf Tabellenplatz 18.

„Was ich von der Mannschaft eingefordert hatte, Mut, Leidenschaft und dass man sich füreinander den Arsch aufreißt, hat heute gestimmt“, befand Rolf Landerl nach der Partie. „Leider sind wir unglücklich in Rückstand geraten und hatten dann nicht mehr das nötige Spielglück, um das 0:1 noch zu drehen“, so der VfB-Coach, der im Vergleich zum enttäuschenden 1:2 (1:0) am Sonntag in Zwickau drei Veränderungen in der Startelf vornahm: Nico Rieble, Martin Röser und Ersin Zehir nahmen zunächst auf der Bank Platz. Marvin Thiel, Elsamed Ramaj und Soufian Benyamina, der zuletzt nicht im Kader war, durften von Beginn an ran.

Landerl wich zudem von seiner dreifach Besetzung im defensiven Mittelfeld ab und bot seine Elf in einer 3-4-2-1-Formation auf. Sven Mende und Mirko Boland bildeten die Doppelsechs, Benyamina die einzige Spitze, flankiert von Yannick Deichmann und Ramaj.

Dem Tabellenstand entsprechend entwickelte sich bei schwierigen Platzverhältnissen eine umkämpfte Partie ohne spielerischen Glanz. Die Gäste verbuchten den ersten Abschluss. Arianit Feratis Distanzschuss klärte VfB-Keeper Lukas Raeder zur Ecke (13.).

Zwölf Minuten später lagen die Grün-Weißen bereits hinten. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß konnte Raeder zunächst gegen Marcel Costly noch parieren, die Gastgeber den zweiten Ball aber nicht entschlossen genug klären. Waldhof blieb dran, über zwei Stationen landete der Ball bei Dominik Martinovic, der die Gäste aus zwölf Metern mit seinem siebten Saisontreffer in Front brachte (25.). Ein Tor, das seine Wirkung nicht verfehlte – der VfB wirkte konsterniert.

In der Folge zogen sich die Gäste zurück, setzten auf Konter und situatives Pressing. Die Landerl-Elf fand kein probates Mittel, die schlechteste Abwehr der Liga in Bedrängnis zu bringen. Ein Distanzschuss von Pascal Steinwender, der weit vorbei ging, war die einzige Torannäherung neben ein paar Eckbällen der Grün-Weißen im ersten Abschnitt (39.). Sekunden vor der Pause hätte es fast auf der Gegenseite noch einmal geklingelt. Doch Raeder parierte einen Ferati-Freistoß aus 20 Metern bravourös.

Nach dem Seitenwechsel legte der VfB zwar einen Zahn zu und erarbeitete sich vom Wiederanpfiff weg mehr Spielanteile, konnte sich im Angriffsdrittel aber kaum einmal entscheidend durchsetzen. Ein Mende-Kopfball nach Boland-Ecke (56., vorbei), ein Deichmann-Schuss aus 17 Metern, der Keeper Königsmann keine Probleme bereitete (64.), und ein Flachschuss aus der zweiten Reihe von Steinwender (73., vorbei) verdeutlichten das Bemühen. Wirklich gefährlich aber wurde es erst, als Deichmann nach einer Benyamina-Ablage den Ball volley aus 16 Metern knapp vorbei setzte (82.). Kurz vor Schluss wurde noch ein Benyamina-Flachschuss zur sicheren Beute von Königsmann (87.), sodass es beim 0:1 blieb. Denn insgesamt fehlte es an Überzeugung und Ideen, um den Rückstand noch zu drehen.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit bis zum Schluss alles versucht, daher kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir müssen uns jetzt hart erarbeiten, dass wir das Glück wieder auf unsere Seite bekommen“, bilanzierte Landerl, der mit seiner Elf zum letzten Hinrundenspiel am Sonnabend den FC Hansa Rostock empfängt.

Statistik

VfB Lübeck – Waldhof Mannheim 0:1 (0:1)

VfB Lübeck: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Steinwender, Mende (76. Röser), Boland, Thiel – Deichmann, Ramaj (65. Zehir) – Benyamina.

SV Waldhof Mannheim: Königsmann – Gohlke, Seegert, Hofrath – Costly, Saghiri, Gouaida (90. Just), Donkor - Schuster, Ferati (84. Kwadwo), Martinovic (50. Boyamba).

Tor: 0:1 Martinovic (25.)

SR: Patrick Ittrich (Hamburg). – Zuschauer: keine.