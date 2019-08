Lübeck : VfB Lübeck feiert dritten Saisonsieg

Die Weste des VfB Lübeck bleibt nach einem 2:0 (1:0)-Sieg über den Lüneburger SK in der Fußball-Regionalliga Nord weiter weiß.

von cje

04. August 2019, 14:40 Uhr

Lübeck | Drei Spiele, neun Punkte: Der VfB Lübeck wahrte am Sonnabend seine weiße Weste in der Fußball-Regionalliga Nord. Den Grün-Weißen reichte vor 2304 Zuschauern gegen den Lüneburger SK eine nur phasenweise gute Leistung, um einen sicheren, aber glanzlosen 2:0 (1:0)-Sieg einzufahren.

VfB-Trainer Rolf Landerl hatte nach dem 2:1-Sieg in Altona im dritten Spiel der englischen Woche die Rotationsmaschine angeworfen und das Team auf fünf Positionen verändert: Kim Dongsu, Tim Weißmann, Marvin Thiel, Florian Riedel und Ryan Malone mussten auf die Bank, Daniel Halke, Sören Lippert, Kresimir Matovina, Sven Mende und Miguel Fernandes von Beginn an ran.

Ob es an den vielen Umstellungen lag, dass die Partie eher zäh begann? Die Lübecker taten sich gegen defensiv gut eingestellte Lüneburger schwer. Die Gäste wirkten griffig, packten in den Zweikämpfen zu und machten im Zentrum die Räume eng. Selbst brachte der LSK die sichere VfB-Deckung aber kaum in ernste Bedrängnis. Nur einmal ließ der Gastgeber eine Art Kontersituation zu, in der der Ex-Lübecker Tomek Pauer für Marian Kunze ablegte, der mit seinem Schuss aber nur das Außennetz traf (36.). Es war just die Phase, in der die Lübecker aus ihrer Dominanz etwas mehr Zug zum Tor entwickelten. In der Anfangsphase war nur eine echte Torchance herausgesprungen, als Patrick Hobsch für Dennis Hoins durchsteckte, dessen Schuss aufs kurze Eck Ole Springer im LSK-Tor zur Ecke lenkte (7.). Im Anschluss an diese Ecke ging noch einmal ein Raunen durch das Stadion, als sich Matovinas Hereingabe abgefälscht gefährlich senkte, Springer aber am kurzen Pfosten sicher zupackte. Erst nach einer halben Stunde leitete der erneut agile Yannick Deichmann die nächste klare Chance ein, doch Fernandes war zu überrascht, dass Eliezer Correia Ca vor ihm ein Luftloch schlug. Zwei Minuten später scheiterte Ahmet Arslan nach einer Deichmann-Flanke aus spitzem Winkel an Springer. Arslan probierte es noch mit einem Heber von der Mittellinie, als Springer weit vor dem Tor stand (34., drüber). Die nächste Möglichkeit saß dann aber. Der VfB hatte sich am Gäste-Strafraum festgesetzt, Hosch auf Deichmann abgelegt. Nach dessen Hereingabe schien die LSK-Deckung überrascht, dass sich VfB-Abwehrchef Tommy Grupe nach vorn geschlichen hatte, sich in die Flanke warf und den Ball zum 1:0 über die Linie drückte (37.).

Nach dem Seitenwechsel boten sich schnell zwei Gelegenheiten, um den Vorsprung auszubauen. Als Hobsch in einer Überzahlsituation von Kunze geblockt wurde, sprang die Kugel zum freien Matovina, der knapp über das Tor schoss (50.). Eine Minute später wurde die Torchance noch größer, als sich Fernandes und Hoins durchkombiniert hatten, der freie Arslan aber überhastet zu hoch zielte. Zudem scheiterte Mende nach Doppelpass mit Hoins an Springer (57.). Geschlagen war der LSK-Keeper, als eine Hereingabe von Hoins an mehreren Verteidigern vorbei bei Hobsch landete, der zum 2:0 einschoss (59.). In der letzten halben Stunde nahmen die Gastgeber einen Gang heraus. Lüneburg kam nur zu harmlosen Abschlüssen durch Pauer (75.) und Can Düzel (79.). Die beste VfB-Chance der Schlussphase hatte ein Lüneburger: Nach einer Matovina-Flanke produzierte Fabian Istefo fast noch ein Eigentor, was Springer mit Mühe verhinderte (90.+2).

Statistik

VfB Lübeck: Gommert – Halke, Grupe, Lippert – Deichmann, Mende, Matovina – Hoins (80. Malone), Arslan (74. Schelle), Hobsch (86. Parduhn), Fernandes.

Lüneburger SK: Springer – Correira Ca, Pägelow, Stech – Kunze, Pauer (77. Dente), Wolk, Istefo – Deters (62. Augustinovic) – Kutschke (46. Seidel), Düzel.

SR: Bott (Bremen). – Zuschauer: 2304.

Tore:1:0 Grupe (37.), 2:0 Hobsch (59.).