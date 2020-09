3. Liga : VfB Lübeck beweist im Härtetest Moral

Fußball: Drittliga-Aufsteiger aus Lübeck setzt sich nach 0:2-Rückstand mit 3:2 bei Zweitligist SC Paderborn durch.

Avatar_shz von Sascha Sievers

06. September 2020, 14:13 Uhr

Paderborn | Einen etwas glücklichen, wenn auch nicht unverdienten 3:2 (0:0)-Auswärtssieg fuhren die Fußballer des VfB Lübeck im Testspiel gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn ein. In der Benteler-Arena bewies der Drittliga-Aufsteiger Moral und drehte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand. „Wir sind froh, dass wir endlich spielen konnten, das hat heute richtig Spaß gemacht“, freute sich VfB-Trainer Rolf Landerl, nachdem zuvor die Partien gegen die Zweitligisten VfL Bochum, Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf jeweils ausgefallen waren.

Knapp zwei Wochen vor dem Punktspielstart in der 3. Liga schickte Landerl im ersten richtigen Härtetest seine aktuell stärkste erste Elf ins Rennen. Taktisch setzte der VfB auf eine Mischung aus Angriffspressing und Konterhaltung.

So entwickelte sich ein offenes Spiel, mit anfänglicher Überlegenheit der Gäste, die auch die ersten Chancen verbuchten. Tommy Grupe setzte einen Kopfball nach einem Deters-Freistoß knapp über den SC-Kasten (6.), Marvin Thiel das Leder aus der Distanz vorbei (7.), und nach einem Konter scheiterte Elsamed Ramaj aus aussichtsreicher Position an Keeper Jannik Huth (13.).

Auf der anderen Seite wurde es in der 27. Minute das erste Mal gefährlich. Pascal Steinwender setzte sich über den rechten Flügel durch, seine flache Hereingabe landete bei Chris Führich, der aus sechs Metern das Leder über den VfB-Kasten drosch. Sieben Minuten später konnte ein weiterer Abschluss des SC-Angreifers gerade noch zur Ecke geklärt werden. Zudem entschärfte VfB-Torwart Lukas Raeder einen Distanzschuss von Jesse Tugbenyo (39.).

Nach dem Seitenwechsel erwischte der Zweitligist den besseren Start. Raeder verhinderte zunächst gegen Marlon Ritter einen Rückstand (50.), fünf Minuten später war der VfB-Schlussmann machtlos. Uwe Hünemeier brachte die Gastgeber per Strafstoß in Front. Die Baumgart-Elf blieb am Drücker – und legte nach einem Konter durch Antony Evans schnell das 2:0 nach (59.).

„Wir sind etwas enttäuschend in die zweite Halbzeit gestartet, haben zu früh lange Bälle gespielt, obwohl wir vorher gesehen haben, dass wir uns auch spielerisch befreien können“, kritisierte Landerl seine Elf, die lange brauchte, um sich in die Partie zurück zu kämpfen. Als Deters aber den Anschluss herstellte (72.), war der VfB wieder da. „Das Tor hat uns extrem geholfen, war schön rausgespielt. Danach haben wir uns wieder mehr zugetraut und die zweite Luft bekommen“, sagte Landerl.

Fortan war der VfB wieder präsenter in den Zweikämpfen und präsentierte sich zudem gnadenlos effektiv vor dem gegnerischen Kasten: Der eingewechselte U23-Spieler Lucas Wolf nutzte einen Ballverlust von Tugbeny am Paderborner Strafraum eiskalt zum 2:2 aus (77.). Und weil der Drittliga-Aufsteiger nicht kleinbei gab, sprang kurz vor Schluss sogar noch der Siegtreffer heraus. Nach einer Balleroberung von Sven Mende, startete Lübecks Sechser durch und vollende eine Vorlage von Yannick Deichmann aus 16 Metern zum Endstand flach ins linke Eck (89.).

„Wir haben als Mannschaft ein gutes Spiel gemacht und gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können“, sagte der Siegtorschütze, für den entscheidend war, dass die Grün-Weißen nach dem 0:2 nicht aufgesteckt haben: „Nach dem Anschlusstreffer haben wir dann die zweite Luft bekommen und verdient das Spiel noch gedreht“, freute sich Mende.

Statistik

SC Paderborn: Huth (46. Schulze) – Dörfler (46. Oeynhausen), Strohdiek (72. Rumpf), Hünemeier, Tugbenyo – Ritter, Schallenberg – Steinwender, Evans, Jastrzembski – Führich.

VfB Lübeck: Raeder – Malone, Grupe, Rieble – Deters (82. Chana), Mende, Thiel (68. Rüdiger) – Deichmann, Boland – Hobsch (73. Wolf), Ramaj.

SR: Andreas Steffens (Euskirchen). – Zuschauer: keine.

Tore: 1:0 Hünemeier (50./Foulelfmeter), 2:0 Evans (59.), 2:1 Deters (72), 2:2 Wolf (77.), 2:3 (Mende).