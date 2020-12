3. Liga : VfB-Coach Landerl setzt gegen Wehen Wiesbaden auf einen neuen Plan A

Der VfB Lübeck muss am Dienstag beim Zweitliga-Absteiger ohne Leistungsträger Boland und Deichmann auskommen.

14. Dezember 2020, 16:57 Uhr

Lübeck | Torhüter Lukas Raeder ist der einzige Spieler im Kader des VfB Lübeck, der in allen 14 bisherigen Drittligaspielen über die volle Distanz zum Einsatz kam. Nur zwei weitere Spieler waren ebenfalls in allen 14 Partien von Beginn an dabei: Mirko Boland und Yannick Deichmann. Am Dienstag beim Tabellensiebten SV Wehen Wiesbaden (22 Punkte) wird der Aufsteiger (13., 16) nun erstmals ohne dieses Duo auskommen müssen.

Offensivkraft Deichmann hat zuletzt beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg in seinem 121. Spiel für den VfB seinen ersten Platzverweis kassiert und fehlt gelb-rot-gesperrt. Mittelfeld-Dauerbrenner Boland, der die Lübecker zuletzt per Elfmeter-Nachschuss in Führung gebracht hatte, zog sich eine Muskelverletzung zu und musste gegen Magdeburg frühzeitig ausgewechselt werden. Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung ist noch nicht bekannt. Vieles deutet jedoch daraufhin, dass der 33-Jährige passen muss.

Landerl zu Umstellungen gezwungen

VfB-Coach Rolf Landerl ist somit gegen den Zweitliga-Absteiger, der zuletzt 1:4 gegen Duisburg verlor, gezwungen, seine Elf neu zu formieren. Schlaflose Nächte bereitet diese Tatsache dem Österreicher nicht, obwohl Landerl nicht zu den Trainern zählt, die oft und gern etwas Neues probieren. Zwar wirft der 45-Jährige in den erforderlichen Momenten die Rotationsmaschine an – was allerdings funktioniert, daran hält er fest. So hat sich ein mittlerweile fester Kern von Stammkräften gebildet.

Kein Plan B, sondern ein neuer Plan A

Gedanken, ohne Boland und Deichmann auszukommen, dürfte sich der Wiener in der Vergangenheit nicht gemacht haben. „Ich hatte trotzdem relativ schnell keinen Plan B, sondern einen neuen Plan A im Kopf“, sagt der Rekordtrainer des VfB. Gleichwertig ersetzen kann er beide Leistungsträger nicht. „Unser Kader ist aber so ausgerichtet, dass wir solche Ausfälle als Kollektiv auffangen können“, betont Landerl. „Wir sind breit aufgestellt, und die Jungs, die Ansprüche stellen, können sich jetzt zeigen und der Mannschaft helfen.“

Neue Chance für ein Trio

Namen nannte Landerl nicht, gemeint haben könnte er die Angreifer Patrick Hobsch und Nicolas Hebisch, die bislang nur eine untergeordnete Rolle spielten, oder auch Defensivspieler Ryan Malone, der nach seiner Roten Karte am fünften Spieltag gegen Dynamo Dresden nicht mehr zum Einsatz gekommen ist.

Während der 500 km langen Bustour nach Wiesbaden wollte Landerl noch einmal in sich gehen und sich mit Assistenztrainer Lukas Pfeiffer intensiv austauschen. Die Überlegungen dürften nicht nur personeller Art sein. Landerl ließ durchblicken, dass der Zeitpunkt gekommen sein könnte, um auch über taktische Veränderungen nachzudenken.

Nach drei intensiven Monaten könnte im vorletzten Spiel vor der Weihnachtspause die Zeit tatsächlich reif sein, noch einmal neue Reize zu setzen. Sollten die Neuerungen nicht greifen, ist eine schnelle Rückkehr zum Altbewährten jederzeit möglich. Und bereits vier Tage später empfängt der VfB zum Jahresabschluss den SV Meppen. Dann wird Yannick Deichmann wieder mit von der Partie sein - und vielleicht auch Mirko Boland. In diesem Fall dürfte Landerls bewährter Plan A wieder greifen.

Infos zum Spiel

SV Wehen Wiesbaden – VfB Lübeck

Anstoß: Dienstag, 19 Uhr, Brita-Arena, Wiesbaden – Live-Übertragung im TV/Streaming: Magenta Sport. – Es fehlen: Boland (Muskelverletzung), Deichmann (gesperrt), Hertner, Kircher (beide muskuläre Probleme), Feka, Ramaj, Shalom (alle Trainingsrückstand). – Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Malone, Grupe, Okungbowa – Riedel, Mende, Thiel, Rieble – Röser – Steinwender, Hobsch.