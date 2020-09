3. Liga : VfB-Coach Landerl: „Das riecht natürlich nach Profifußball“

Die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck reisen zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching mit dem Flugzeug an.

Avatar_shz von Sascha Sievers

24. September 2020, 17:26 Uhr

Lübeck | Um 17.45 Uhr hob der VfB in Lübeck ab. Zum ersten Auswärtsspiel in der 3. Liga reisen die Grün-Weißen nicht wie bisher in der Regionalliga Nord mit dem Bus an, sondern mit dem Flugzeug. Lübeck Air, der neue Partner der Grün-Weißen, bringt den VfB-Tross nach München. „Dadurch ersparen wir uns eine zehn- bis zwölfstündige Anreise, das bietet uns eine optimale Spielvorbereitung und riecht natürlich nach Profifußball“, sagte Rolf Landerl am Donnerstagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Saisonspiel bei der SpVgg Unterhaching.

Von München aus geht es mit dem eigenen Vereinsbus ins Holiday Inn nach Unterhaching, einem Viereinhalb-Sterne-Hotel unweit des Stadions. Nach dem gemeinsamen Abendessen heißt es: Bettruhe. „Gut essen und gut schlafen – das ist Wichtigste bei der Spielvorbereitung“, weiß der bundesligaerfahrene Ex-Braunschweiger Mirko Boland, für den im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen Auswärtstouren wie diese nichts Neues mehr sind.

Der 33-Jährige teilt sich ein Zimmer mit Abwehrspieler Ryan Malone. Wahrscheinlich werde er noch das Spiel der Bayern im Supercup gegen den FC Sevilla schauen, vielleicht auch eine Serie, genau wusste Boland das am Nachmittag noch nicht.

Fest steht indes der Plan für den Spieltag: Am Freitag steht zunächst eine Aktivierungseinheit an, gefolgt von einer Teambesprechung, einem Spaziergang und dem gemeinsamen Mittagessen. Nachmittags sollen sich die Spieler ausruhen, gegen 17 Uhr geht es dann mit dem Bus in den zehn Minuten Fahrtzeit entfernten Alpenbauer Sportpark, wo um 19 Uhr der Anpfiff ertönt.

In Unterhaching sind keine Zuschauer zugelassen

„So ein Tag zieht sich ganz schön, aber das ist unser Job und auf den werden wir uns konzentrieren“, erklärte Boland, der aus dem 1:1 zum Auftakt gegen Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken „viel Selbstvertrauen“ mitnimmt. Anders als zuletzt in Lübeck sind in Unterhaching keine Fans im Stadion erlaubt. „Natürlich hätten wir gern vor Zuschauern gespielt, aber wir nehmen die Situation so an, wie sie ist“, so Boland.

VfB-Trainer Landerl erwartet einen hochmotivierten Gastgeber, der zum Auftakt in Zwickau mit 1:2 das Nachsehen hatte. „Das ist ein ambitionierter Gegner, der mittelfristig wieder in die 2. Bundesliga will. Sie haben gern den Ball und schnelle Spieler nach vorne“, sagte der Österreicher, der sich vor dem Abschlusstraining noch nicht in die Karten schauen lassen wollte, ob es personelle Veränderungen im Vergleich zum ersten Saisonspiel geben wird.

Röser und Benyamina wohl erstmals im VfB-Kader

Sicher dürfte sein, dass die Offensivspieler Martin Röser und Last-Minute-Neuzugang Soufian Benyamina erstmals zum Spieltagskader zählen werden, nachdem Landerl gegen Saarbrücken in der Schlussphase im Angriff Alternativen fehlten, die für Entlastung hätten sorgen können. Jetzt, eine Woche später, seien beide „eine Option“, betonte Landerl.

Rückreise mit dem Bus - und drei Punkten im Gepäck?

Nach dem Spiel werden die Lübecker noch in der Nacht die 844 Kilometer lange Heimreise mit dem Bus antreten. Genau wie vor 16 Jahren, als sich beide Teams das letzte Mal gegenüberstanden, damals noch in der 2. Bundesliga. Am 15. April 2004 reiste der VfB auch per Flugzeug an und mit dem Bus zurück. Und der VfB hofft – wie damals, als Jens Scharping zum 1:0-Auswärtssieg traf – auch diesmal auf der Rückfahrt drei Punkte im Gepäck zu haben.

Infos zum Spiel

SpVgg Unterhaching – VfB Lübeck

Anpfiff: Freitag, 19 Uhr, Alpenbauer Sportpark, Am Sportpark 9, 82008 Unterhaching. – Es fehlen: Hertner (Bänderriss), Shalom (muskuläre Probleme), Hebisch, Feka, Riedel (im Aufbautraining). –Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Malone, Grupe, Rieble – Deters, Mende, Thiel – Deichmann, Boland – Hobsch, Ramaj.