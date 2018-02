Ahrensburg : Verunreinigung durch kilometerlange Ölspur

Feuerwehrleute streuten die größten Ölflecken mit Bindemitteln ab.

von shz.de

25. Februar 2018, 17:00 Uhr

Ein unbekannter Verursacher hat gestern Nachmittag eine kilometerlange Ölspur gelegt. Sie führte vom Kremerbergweg über die Lübecker Straße bis in die Ahrensburger Innenstadt. Im Erstangriff streuten Feuerwehrleute der Wehr Ahrensburg zur Gefahrenabwehr die größten Ölflecken mit Bindemitteln ab. Um die endgültige Beseitigung der großflächigen Verunreinigungen soll sich jetzt der von der Feuerwehr informierte Bauhof Ahrensburg kümmern. Die originäre Zuständigkeit zur Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Straßen liegt bei dem jeweiligen Straßenbaulastträger (Bund, Land, Kreis oder Kommune). Lediglich in dringenden Fällen leisten die Feuerwehren Amtshilfe in erster Linie um Unfälle zu vermeiden und aus Gründen des Umweltschutzes.