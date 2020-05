Bargteheide : Versuchter Wohnungseinbruch, Polizei sucht Zeugen

Täter waren beim Versuch in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen nicht erfolgreich.

11. Mai 2020, 16:33 Uhr

Bargteheide | Am vergangenen Sonnabend, 9. Mai, haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße in Bargteheide einzubrechen.

In der Zeit von 13 bis 23.30 Uhr versuchten Unbekannte auf unterschiedlichen Wegen gewaltsam in eine Wohnung einzudringen, was ihnen nicht gelang.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Tatzeittraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bachstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Tat machen?

Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

