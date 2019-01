Siek : Versuchter Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter versuchten über Flachdach in den Markt zu gelangen.

von shz.de

29. Januar 2019, 11:10 Uhr

Siek | Am 28.01.2019, gegen 01:50 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Hauptstraße in Siek zu einem versuchten Einbruch. Die unbekannten Täter versuchten über das Flachdach in den Supermarkt zu gelangen. Trotz mehrfachen Ansetzen an verschiedenen Stellen (Lichtkuppel aufhebeln, Schweißbahn aufschneiden und im Gründach ein Loch graben) gelang es ihnen nicht, in das Gebäude einzudringen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in der Nacht, im Tatzeitraum, in der Hauptstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0.

