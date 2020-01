Ahrensburg : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Die Bewohnerin des Hauses bemerkte den Einbruch rechtzeitig. Die Täter ergriffen die Flucht und werden nun gesucht.

Avatar_shz von Marle Liebelt

21. Januar 2020, 14:34 Uhr

Ahrensburg | Am Dienstagvormittag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ahornweg in Ammersbek (Kreis Stormarn) einzubrechen.

Noch bevor die Täter durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung des Hauses einsteigen konnten, wurden sie von der Bewohnerin des Hauses bemerkt und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise zu mutmaßlichen Tätern oder einem auffälligen Fahrzeug im Ahornweg oder der näheren Umgebung können unter der Telefonnummer 04102/8090 gemeldet werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?