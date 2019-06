Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

von shz.de

24. Juni 2019, 14:45 Uhr

Bad Segeberg (ots)



Am frühen Sonntagmorgen, dem 23.06.2019, ist es in der Straße Eiskellerberg in Tangstedt (Kreis Stormarn) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.



Die Bewohnerin des Hauses bemerkte um 4:06 Uhr zwei unbekannte Männer an ihrem Küchenfenster. Sie sah dann, wie die beiden plötzlich in unbekannte Richtung flüchteten.



Die sofort alarmierte Polizei konnte die Einbrecher nicht mehr auffinden. Am Küchenfenster befanden sich Einbruchsspuren.



Die Kriminalpolizei sucht nun nach den unbekannten Männern. Beide waren mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101-202-0 entgegengenommen.



