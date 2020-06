Ahrensburger Polizei sucht Zeugen : Versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft

Unbekannter Täter schlug die Schaufensterscheibe ein. Doch die mehrfache Sicherung der Scheibe vereitelte einen Einbruch,

17. Juni 2020, 13:26 Uhr

Ahrensburg | Heute in den frühen Morgenstunden versuchten gegen 2 Uhr ein Unbekannter in ein Juweliergeschäft einzubrechen. „Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schmiss eine dunkel gekleidete Person die Schaufensterscheibe eines Juweliers ein, um in den Innenbereich zu gelangen“, berichtet Polizeisprecher Conny Habo. Weil das Schaufenster jedoch mehrfach gesichert ist, gelang es dem Täter trotz eines großen Loches in der Scheibe nicht, in das Geschäft einzusteigen. Folge: Unverrichteter Dinge ließ der Unbekannt von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Zeuge beobachte dunkel gekleidete Person

Dabei beobachtete ihn ein Zeuge. Der hatte zuvor den lauten Knall bemerkt und bei der Suche nach dessen Ursprung nur noch eine dunkel gekleidete Person weggehen sehen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 8090.

