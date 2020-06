Zeugen in Todendorf gesucht : Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Unbekannte beschädigten gleich mehrere Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus – in die Wohnen gelangten sie jedoch nicht.

04. Juni 2020, 13:27 Uhr

Todendorf | Am Mittwoch, 3. Juni, in der Zeit zwischen 7.30 und 18 Uhr, versuchten Unbekannte, in einige Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Todendorf einzubrechen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchten die Täter, gewaltsam in mehrere Wohnungen zu gelangen und beschädigten dabei die Eingangstüren der Wohnungen. Die hielten jedoch allesamt stand und die erfolglosen Tätern entfernten sich unerkannt. Die Bewohner der einzelnen Wohnungen waren im Tatzeitraum nicht zu Hause.

Kripo Ahrensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße oder der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090.

