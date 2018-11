Ahrensburg : Versammlung für Einwohner

Badlantic und Stadtwerke sind die Hauptthemen.

19. November 2018, 13:17 Uhr

Am Donnerstag, 22. November, lädt Bürgervorsteher Roland Wilde um 19 Uhr zu einer Einwohnerversammlung in die Reithalle des Marstalls, Lübecker Straße 8, alle interessierten Bürger ein. Deshalb muss allerdings seine Sprechstunde an diesem tag ausfallen. Geplante Themen für die Einwohnerversammlung sind die Entwicklung der Stadtwerke Ahrensburg GmbH sowie die der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH und in diesem Zusammenhang die Planungen zur Neubebauung des Badlantic Grundstückes. Ab Donnerstag, 29. November, ist die Sprechstunde des Bürgervorstehers wieder wie gewohntvon 17 bis 18 Uhr im Rathaus.