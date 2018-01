Versammlung der Hölk-Anwohner

von Andreas Olbertz

22. Januar 2018, 08:00 Uhr

Zwei Wochen lang waren Mitglieder der Gruppe Plan B im Stadtteil rund um den Hölk unterwegs und haben Anwohner befragt (wir berichteten). Die Fragebögen sind inzwischen ausgewertet. Die Ergebnisse sollen in einer Anwohnerversammlung vorgestellt werden. Die Versammlung findet am Donnerstag, 25. Januar, um 18 Uhr im Haus der Begegnung statt. Die weiteren Pläne sollen mit den Anwohnern diskutiert werden. Sicher wird auch die aktuelle Entwicklung in den Hochhäusern Thema sein.