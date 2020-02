Hoisbüttel : Veronika Kranich stellt Leben und Werk von Vincent van Gogh vor

Ammersbeker Kulturkreis lädt in die Hoisbütteler Kirche ein.

Avatar_shz von st

04. Februar 2020, 11:53 Uhr

Heute gehören seine Bilder zu den teuersten der Welt, zu Lebzeiten verkaufte er nur ein einziges: Vincent van Goghs Leben verlief ebenso turbulent wie tragisch. Die Schauspielerin und Kunstinterpretin Veronika Kranich stellt auf Einladung des Ammersbeker Kulturkreises (AKK) am Sonntag, 9. Februar, 16 Uhr, Leben und Werk des niederländischen Malers in der Kirche Hoisbüttel, An der Lottbek 22, vor.

„Vincent van Gogh gehört mit Paul Gauguin und Paul Cézanne zu den Wegbereitern der Moderne“, sagt Kranich: „In seinem von seelischen Krisen erschütterten Leben schuf er Bilder, die seinen Aufruhr im Inneren widerspiegeln. Sein Weg führt von anfänglich dunkler Genremalerei hin zu den farbigen, flammenden Gemälden aus Arles und St. Rémy, die ihn weltberühmt machten. Er malte nie aus dem Gedächtnis, sondern immer vor der Natur.“ Vincent van Gogh wurde nur 37 Jahre alt.

Beginn ist um 16 Uhr, das Kuchenbüfett öffnet ab 15 Uhr. Eintritt 11 Euro, für Mitglieder des AKK 8 Euro. Karten vor Ort oder im Vorverkauf unter www.ammersbeker-kulturkreis.de.