Vernetzen und Potenziale nutzen

Avatar_shz von Volker Stolten

06. Januar 2020, 14:09 Uhr

Bad Oldesloe | Die Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe lädt am Dienstag, 14. Januar, erstmals zum Bad Oldesloer Unternehmertreff ein. Das Treffen bietet allen Gewerbetreibenden, Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen aus Bad Oldesloe die Möglichkeit zum Austausch mit dem Ziel, sich besser kennenzulernen, sich zu vernetzen sowie neue Potenziale und Synergien zu erschließen. „Man muss kein Mitglied der Wirtschaftsvereinigung sein, um am Unternehmertreff teilzunehmen. Wir wollen in zwangloser Atmosphäre herausfinden, was in der Region fehlt, wo es Engpässe gibt uns wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Daher freuen wir uns über einen regen Themenaustausch“, sagt Nicole Brandstetter (Foto), die Sprecherin der Wirtschaftsvereinigung.

Themen gäbe es viele: Belebung der Innenstadt, Gewerbeansiedlung, Mobilität, Digitalisierung. „Das sind nur einige Stichpunkte. Je mehr Unternehmer sich beteiligen, desto vielfältiger wird das Themenspektrum werden“, so Brandstetter weiter. Geplant ist, das Bad Oldesloer Unternehmertreffen als Veranstaltungsreihe zu etablieren, zusätzlich zu den von der Wirtschaftsvereinigung regelmäßig durchgeführten Netzwerktreffen – und mit Betriebsbesichtigung drei Mal im Jahr stattfinden zu lassen.

Der erste Unternehmertreff Bad Oldesloe findet statt am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Restaurant „Kandelar“, Hamburger Straße 15-17. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen online unter: www.wirtschaftsvereinigung-bad-oldesloe.de oder telefonisch bei Nicole Brandstetter 0173/6234777.