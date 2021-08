Wochenrückblick Stormarn : Vermisster Patient, Tankstellen-Strom und ein tödlicher Unfall

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

08. August 2021, 20:59 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Woche nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 1. und 7. August besonders interessierten.

Patient aus Klinik in Bargfeld-Stegen vermisst

Polizei Hamburg

Seit einer Woche wird ein Patient aus den psychiatrischen Kliniken in Bargfeld-Stegen vermisst. Dass es mehrere Tage dazu keine konkreten Informationen durch das Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus für die Dorfbewohner gab, während bereits Suchmaßnahmen mit Hubschraubern und Hundestaffeln liefen, sorgte für Kritik. Am Montag bestätigte die Polizei schließlich die Fahndung.

Eine Tankstelle, die bei Stromausfall Einsatzfahrzeuge betanken kann

Finn Fischer

In Stormarn wurde eine erste Tankstelle so ausgerüstet, dass sie auch bei einem totalen Stromausfall funktionieren könnte. Dann würde sie der Anlaufpunkt für Einsatzfahrzeuge sein. Damit soll sichergestellt werden, dass diese im Katastrophenfall einsatzfähig bleiben. Das Ganze hat übrigens mit E-Mobilität so rein gar nichts zu tun, wie manche "Kritiker" glauben wollen.

Tödlicher Unfall zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld

rtn, peter wuest

Aus unbekannter Ursache fuhr ein Mann auf der B75 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe gegen einen Baum. Die Rettungskräfte konnten im Endeffekt nichts mehr für ihn tun.

Nachlöscharbeiten und Kontamination in Delingsdorf

Peter Wüst/rtn

Nach dem Großfeuer in einem Bauernhaus in Delingsdorf waren Einsatzkräfte und eine Spezialfirma auch an den beiden Tagen danach noch mit Nachlösch- und Aurfäumarbeiten beschäftigt.