Bad Oldesloe : Vermietung und Blumen

Die Oldesloer Verwaltung will Fußgängerzone der Kreisstadt aufwerten.

von Patrick Niemeier

15. April 2019, 13:23 Uhr

Blumenampeln und geförderte Neuansiedlung – die Stadtverwaltung in Bad Oldesloe bemüht sich, um eine Attraktivierung der Fußgängerzone. Zu den Kritikpunkten einer Umfrage zum Thema „vitale Innenstädte“ gehörte neben der generellen Lebendigkeit und der Aufenthaltsqualität auch der ausbaufähige Mix im Bereich der angebotenen Produkte (wir berichteten).

Seit vielen Jahren fordern Mitbürger, dass auch eher ungewöhnliche Konzepte und Nischenangebote eine Möglichkeit haben sollten, ein Geschäft zu eröffnen. Auf dem privaten Vermietermarkt hat sich bisher aber noch niemand gefunden, der bereit wären, für solche Ideen deutliche Mieteinbußen hinzunehmen.

Das soll jetzt in einer städtischen Immobilie möglich sein. Die Lokalpolitik folgte nach längerer Diskussion mehrheitlich dem Wunsch der Verwaltung ein Ladengeschäft in Stadtbesitz in der Hindenburgstraße für 24 Monate zu einer um 400 Euro verringerten Miete anzubieten. Kritik war zuvor unter anderem von der FDP geäußert worden. Angesichts der Raumnot der Verwaltung, solle man in dieser Immobilie lieber Verwaltungsräume unterbringen. Es sei auch ungerecht, dass nun ein einzelner Mieter durch Subventionen gefördert werde.

„Wir freuen uns, dass wir das Konzept jetzt umsetzen können. Wir wollen dort einem Unternehmen eine Chance geben, dass sich sonst vielleicht nicht ansiedeln würde. Ein junges Start-Up zum Beispiel. Wir werden darauf achten, dass der neue Mieter nicht in direkter Konkurrenz zu bestehenden Angeboten tritt“, so Bürgermeister Jörg Lembke. Außerdem kündigte er an, dass die Fußgängerzone zeitnah mit Blumenampeln verschönert werden soll. Das diene der Aufwertung der Aufenthaltsqualität, so Lembke.