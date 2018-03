Verkaufsoffener Sonntag genehmigt

von Andreas Olbertz

Der verkaufsoffene Sonntag an diesem Wochenende kann stattfinden. Das ist das Ergebnis eines Krisengesprächs im Rathaus. Agnes Heesch (Stadtverwaltung) teilt mit: „In der Hindenburgstraße sollen sich Fahrradhändler präsentieren, auf der Hude gibt es eine Ausstellung von Autohändlern, einige Geschäfte bieten Aktionen, dazu soll es wohl Hüpfburgen, Kinderaktionen und eine paar Jahrmarktbuden mit Crepes und Co. geben. Mehr kann ich aus den vorliegenden Unterlagen nicht rauslesen.“ Ein Bühnenprogramm am Marktplatz sei weiterhin angedacht. „Leider ändert sich das Konzept gefühlt stündlich“, so Heesch. Der verkaufsoffene Sonntag findet unter neuer Regie als Kooperation zwischen lokalen Kaufleuten und dem Schaustellerbetrieb Rolf Niehuesbernd (Bad Schwartau) statt. Eigentlich waren Aktionen von Freitag bis Sonntag geplant. Das hatte die Verwaltung jüngst gestoppt (wir berichteten). Von der Stadt stehen für vier verkaufsoffene Sonntage jeweils 4000 Euro Zuschuss bereit. „Wie viele Fördergelder dafür im Endeffekt fließen können, wird man sehen. Wir setzen uns danach zusammen und werden schauen, ob es weitere verkaufsoffene Sonntage geben wird und das nochmal in dieser Kombination passiert. Dann muss es anders ablaufen, eine andere Qualität haben, wenn es dem Image der Stadt nützen und nicht schaden soll“, so Heesch.