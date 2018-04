Verkaufsoffener Sonntag entwickelt sich weiter

Dank engagierter Kaufleute geht der verkaufsoffene Sonntag in Bad Oldesloe am 6. Mai in die nächste Runde. Nach zum Teil harter Kritik aus der Verwaltung und auch von manchen Besuchern an der vergangenen Ausgabe, hat sich Koordinator Hans-Jörg Steglich viele Gedanken gemacht. Das lobt Agnes Heesch, Wirtschaftsförderung der Stadt, ausdrücklich. „Die Oldesloer wünschen sich Angebote vor Ort. Genau darauf setzt Herr Steglich nun. Wir als Stadt wollen gerne weiterhin solche oder ähnliche Aktionen mit 16 000 Euro im Jahr fördern“, so Heesch. „Es muss aber auch nicht immer ein verkaufsoffener Sonntag sein in Zukunft“, erklärt sie.

„Die Organisation ist nicht einfach, aber man lernt dazu. Es gibt viele Regeln zu bedenken und manche Filialisten können nicht so, wie es die Mitarbeiter vor Ort wollen. Das muss alles abgestimmt sein. Kleinere Läden haben auf der anderen Seite nicht so viel Personal. Für die Zukunft muss man sich überlegen, wie so etwas organisiert wird“, so Steglich. Er habe eine Umfrage unter den Kaufleuten gemacht und im Prinzip seien „alle für einen verkaufsoffenen Sonntag“. Nur wenn es darum gehe, richtig aktiv mit anzupacken, gehen weniger Finger in die Luft. „Ich habe aber schon viel mehr Resonanz, dass man sich einbringen möchte“, zeigt er sich optimistisch.

„Ich würde mir wünschen, dass wieder eine echte Vertretung des Einzelhandels in der Fußgängerzone entsteht, die explizit deren Interessen vorträgt und vertritt. So etwas wie die GOK fehlt“, so Heesch. „Wir wollen die Innenstadt gemeinsam voranbringen und das mit Spaß und Freude an den Aktionen“, sagt Steglich. Auf dem Marktplatz kooperiert er dieses Mal mit Sebastian Hagen (Hagen Events). Auch diese Idee befürwortet Heesch. Im September will man sich dann zusammensetzen. „Kultur, Wirtschaft und Veranstalter sollten mit ihren Ideen für 2019 an einen Tisch. Dann schauen wir weiter“, so Agnes Heesch.