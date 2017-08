Verkaufsoffener Sonntag: Die Food-Trucks kommen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Direkt nach den Ferien lädt der Unternehmerverein „Ahrensburger Stadtforum“ zum 3. verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Geschäfte in der Schlossstadt sind am 3. September von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Bereits ab 11 Uhr stehen in der Großen Straße 16 der besten Food-Trucks aus der Metropolregion. Spanferkel-Variationen, polnische Köstlichkeiten, Burritos, ausgefallene Burger oder Bio-Dinkel-Pfannkuchen, lactosefreie Waffeln oder interkultureller, Halal-zertifizierter Burger – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Feines Craft-Bier gibt es bei „Craft on wheels, der wie auch andere Trucks zum ersten Mal in Ahrensburg dabei ist. Sitzgelegenheiten stehen ausreichend zur Verfügung, um es sich beim Essen gemütlich zu machen. Auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist mit Karussell, Buden und eine zwölf Meter großen Hüpfburg gesorgt. Und mit der „Family-Fotobox“ gibt es eine neue Attraktion am verkaufsoffenen Sonntag. Martin Hoefling stellt das Bild kostenlos auf seiner Online-Plattform zum Ausdrucken bereit. Die Familie, deren Foto die meisten Likes bekommt, gewinnt ein professionelles Foto-Shooting bei sich zu Hause. „Ich mache das seit vielen Jahren in Discotheken. Das ist immer ein Riesenspaß – und meine Family-Fotobox hat sogar eine eingebaute Windmaschine“, sagt Hoefling.

Die Geschäfte in Ahrensburg haben sich schon auf die Herbstsaison eingestellt und bieten aktuelle Mode und vieles mehr an. Zudem gibt es im Peter-Rantzau-Haus wieder einen „Markt der schönen Dinge“. Von 11 bis 16 Uhr bieten Privatpersonen Gesammeltes und Ererbtes an, von dem sie sich trennen wollen: Porzellan, Kristall, Mode, Schmuck, Bücher, Kunsthandwerk und mehr. Es ist noch Platz für spontane Anbieter, die sich bei Sybille Kröger melden können. Telefon (04102) 50449, Mail sybille.kroeger@hanse.net.

von Volker Stolten

27.Aug.2017