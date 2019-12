Großhansdorf und Hoisbüttel : Verkauf von Feuerwehr-Mettwurst: Landtagspräsident Klaus Schlie besucht Wehren

Die Mettwurst wird vor Supermärkten verkauft. Die Erlöse kommen den Jugendfeuerwehren zugute.

10. Dezember 2019, 14:23 Uhr

Großhansdorf | Landtagspräsident Klaus Schlie, Kreisbrandmeister Gerd Riemann und der stellvertretende Landesjugendfeuerwehrwart, Ernst-Niko Koberg, besuchten zwei Jugendfeuerwehren im Kreis Stormarn, um ihnen für ihr Engagement beim Verkauf der Feuerwehr-Mettwurst vor Supermärkten zu danken.

Besuche in Großhansdorf und Hoisbüttel

Beginn war in Großhansdorf. Dort spielte das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde zur Begrüßung vor dem Edeka-Markt, während die Jugendlichen Wurst vom Grill anboten und die Feuerwehr-Mettwurst anpriesen.

Landtagspräsident Klaus Schlie bedankte sich bei Orchesterführerin Sabine Lange für den musikalischen Gruß und sagte spontan seinen Besuch beim traditionellen Neujahrskonzert des Orchesters in Seth zu:

Die Klangvielfalt des Orchesters begeistert mich immer wieder, nicht umsonst wird das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf als Landesfeuerwehrorchester eingesetzt. Landtagspräsident Klaus Schlie

Den Mitgliedern der Jugenfeuerwehr, deren Betreuern und Großhansdorfs Gemeindewehrführer Andreas Biemann, dankte der Landtagspräsident für deren ehrenamtlichen Einsatz: „Find ich sehr gut, weiter so!”

Nach dem Besuch in Großhansdorf ging es weiter nach Hoisbüttel. Dort wurde ebenfalls gegrillt und es konnten personalisierte Buttons mit Feuerwehr- oder Jugendfeuerwehrmotiven erstellt werden. Im Markt selbst sorgten zwei zu Feuerwehrautos verkleidete Einkaufswagen voll mit FeuerwehrMettwürsten für viele neugierige Blicke.

Wofür ist die Feuerwehr-Mettwurst gut?

In beiden Orten waren auch jeweils die Bürgermeister, Janhinnerk Voß für Großhansdorf und Horst Ansén für die Ammersbek, anwesend und sprachen den Jugendlichen Lob für die Arbeit aus. Klaus Schlie betonte vor Ort auch nochmals den doppelten Nutzen der Aktion: Auf der einen Seite bekommt mit dem Verkauf der Feuerwehr-Mettwurst die Jugendfeuerwehr in Schleswig-Holstein insgesamt eine Unterstützung für ihre inhaltliche Arbeit, und auf der anderen Seite profitieren auch die Feuerwehren vor Ort mit dieser öffentlichkeitswirksamen Aktion. So gehen für jede verkaufte Wurst mindestens ein Euro als Spende an die Landesjugendfeuerwehr.