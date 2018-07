Vereinigte Stadtwerke lassen Gasleitungen zum Haus prüfen

von Andreas Olbertz

26. Juli 2018, 06:00 Uhr

Diesen Sommer kontrollieren Mitarbeiter der Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH (VS Netz) in Bad Oldesloe das Niederdruck Gasrohrnetz. Das bedeutet, dass Mitarbeiter der VS Netz das Gasrohr – angefangen von der Grundstückgrenze bis zum Hausanschluss – überprüfen.

Exakt nach Lageplan schreiten die Mitarbeiter mit einem Gasspürgerät die Strecke zu Fuß ab. Bei dem Gasspürgerät handelt es sich um ein hochempfindliches Messinstrument, mit dem sich auch kleinste Spuren von Erdgas nachweisen lassen. Pro Tag werden, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten ungefähr 8 bis 20 Kilometer überprüft.

Fachleute unterscheiden vier verschiedene Arten von potenziellen Leckagen: Bei der Stufe A 1 liegt ein Gasaustritt in einem Haus vor, der sofort behoben werden muss. Innerhalb von sieben Tagen muss die Schadensbehebung im Fall einer Undichtigkeit mit der Stufe A 2 erfolgen. Undichtigkeiten mit der Stufe B und C müssen innerhalb von sechs Monaten, jedoch vor dem nächsten Winter behoben werden.

Die Kontrollen werden abhängig vom Wetter – bei Regen sind kleinste Gasspuren nicht messbar – einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Mitarbeiter der VS Netz können sich ausweisen und tragen ihre Dienstkleidung.

Für Rückfragen steht Herr Steenbeck von den Stadtwerken unter Tel. (04531) 162 232 zur Verfügung.