Verein setzt Zeichen

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 22.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Die Sportjugend Schleswig-Holstein hat in Kiel vier Sportvereine und einen Sportverband mit dem Förderpreis „Kein Kind ohne Sport!“ 2017 ausgezeichnet: Zu den Siegern zählt auch der VfL Oldesloe, der für sein außergewöhnliches Engagement zugunsten sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher geehrt wurde.

Neben der Auszeichnung können sich die Preisträger über eine zweckgebundene Förderung in Höhe von jeweils 1500 Euro freuen. Von einer Jury wurden sie aus insgesamt 51 Vereins- und Verbandsbewerbungen ermittelt. Die fünf Förderpreis-Gewinner überzeugten die Jury durch ihre herausragenden und erfolgreichen Angebote im Sport, die allen Kindern eine Teilnahme ermöglichen sollen, unabhängig von deren Handicaps und ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft.

Die Verantwortlichen des VfL Oldesloe möchten Menschen mit und ohne Handicaps zusammenführen. Deshalb ist er besonders im Bereich inklusive Sportangebote aktiv, in deren Rahmen Sportinteressierte mit und ohne Behinderung ihrer gemeinsamen Leidenschaft an Bewegung nachgehen können, heißt es in der Laudatio.

In Kooperation mit „To Hus“, einer Wohneinrichtung für Menschen mit psychischen und psychosozialen Beeinträchtigungen, bietet der Verein ein inklusives Selbstbehauptungsangebot für seine Mitglieder und Einrichtungsbewohner an.



Schwimmen mit und ohne Handicap

Jeder Teilnehmende erhält im Rahmen dieses Angebots die Möglichkeit, sein Selbstbewusstsein zu fördern und seine Selbstverteidigung zu stärken. Über die gemeinsamen sportlichen Aktivitäten und das Miteinander werden auch soziale Kompetenzen gestärkt. Um diesen inklusiven Sport in der gesamten Stadt zu präsentieren, organisierte der Verein gemeinsam mit der Einrichtung „Ampukids“ einen „Fit- und Stark“-Tag. Insbesondere die jungen Teilnehmer kamen aus allen Altersgruppen und es war völlig unerheblich, welche geistigen oder körperlichen Handicaps sie mitbrachten.

Im Zuge seines inklusiven Gesamtkonzepts widmet sich der VfL außerdem einem weiteren, sehr wichtigen Engagementfeld. Denn der Verein möchte Kindern mit und ohne Handicap das gemeinsame Schwimmen ermöglichen. Deshalb bietet der Verein einen inklusiven Seepferdchen-Schwimmkurs an, in dessen Rahmen beispielsweise ein Kind mit Down-Syndrom schwimmen lernt.

Gestiftet wurde der Förderpreis erneut von der Autokraft und der Firmengruppe H. Hamann, H. Hünicke und J. Erichsen. In diesem Jahr wird er zusätzlich durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein aufgestockt.