Reinbek : Verdächtiges Paket löst Feuerwehreinsatz

von Peter Wüst

erstellt am 05.Dez.2017 | 19:35 Uhr

Reinbek | Polizisten hatten das Paket bei einer Privatadresse abgeholt und es zur Wache an der Sophienstraße gebracht. Dort bemerkten die Beamten einen eigenartigen Geruch aus dem Paket und informierten die Feuerwehr, nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst in Kiel. Aufgrund der ausführlichen Beschreibung schlossen die Entschärfer Sprengstoff aus.

Daraufhin wurde das Paket in den hinteren Teil des Polizeigebäudes gebracht. Parallel baute die Feuerwehr einen Löschangriff auf. Unter Atemschutz und in Schutzkleidung überprüften die Feuerwehrleute mit Messgeräten das Paket und legten es in eine bereitgestellte Mulde. Daneben war ein Dekontaminationsbecken aufgestellt.

Dann wurde das Paket vorsichtig geöffnet und überprüft. Ergebnis: Es befand sich eine große LED-Lichterkette darin. Daraufhin gaben Polizei und Feuerwehr Entwarnung und hoben die Absperrung wieder auf.

